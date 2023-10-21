У Лондоні на Стемфорд Брідж у дербі між Челсі та Арсеналом Михайло Мудрик забив другий гол у матчі, а Олександра Зінченка замінили

Мудрика привітали із забитим м'ячем. Фото: Reuters/Peter Cziborra

У ці хвилини в Лондоні на "Стемфорд Брідж" проходить дербі між "Челсі" та "Арсеналом". Українці Михайло Мудрик та Олександр Зінченко вийшли на матч з перших хвилин гри.

Мудрик забив у другому таймі та зробив рахунок 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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На 48-й хвилині матчу Мудрик отримав м'яч на лівому фланзі й підійшовши ближче до штрафного перекинув голкіпера Раю, який далеко вийшов з воріт — 2:0. Уболівальники ще довго будуть сперечатися про те, чи це був геніальний удар, чи невдала передача.

Зінченко у першому таймі заробив жовту картку на Мудрику, а потім не вийшов на другий тайм. Михайло за перші 45 хвилин заробив пенальті, з якого рахунок відкрив Палмер.

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