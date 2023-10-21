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Мудрик в первом тайме привел к голу в ворота "Арсенала" и расстроил Зинченко

21 октября 2023 20:36
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик в первом тайме привел к голу в ворота "Арсенала" и расстроил Зинченко
Мудрик заработал пенальти. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В эти минуты в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" проходит дерби между "Челси" и "Арсеналом". С первых минут матча на поле играют украинцы Михаил Мудрик и Александр Зинченко.

После первого тайма "Челси" ведет со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Челси" в первом тайме сыграл лучше соперников и, соответственно, Мудрик был заметнее Зинченко.

На 10-й минуте Зинченко сбил Мудрика на правом фланге и заработал желтую карточку.

На 11-й минуте после подачи с правого фланга Мудрик в штрафной площадке пробил головой в руку Салиба. Арбитр сначала не увидел нарушения правил, но вскоре остановил игру и после ВАР назначил 11-метровый.

С "точки" Палмер пробил в левый нижний угол ворот — 1:0.

В дальнейшем "Челси" контролировал ход матча, не давая соперникам пробивать по своих воротах.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

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