Мудрик в первом тайме привел к голу в ворота "Арсенала" и расстроил Зинченко
В эти минуты в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" проходит дерби между "Челси" и "Арсеналом". С первых минут матча на поле играют украинцы Михаил Мудрик и Александр Зинченко.
После первого тайма "Челси" ведет со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.
The handball for the penalty. For clarity, the ball hits Mudryk on the head, then onto Salibas arm.pic.twitter.com/5fhSmFPvcj— EPLnews (@EPLnews24_7) October 21, 2023
Украинцы в первом тайме
"Челси" в первом тайме сыграл лучше соперников и, соответственно, Мудрик был заметнее Зинченко.
На 10-й минуте Зинченко сбил Мудрика на правом фланге и заработал желтую карточку.
На 11-й минуте после подачи с правого фланга Мудрик в штрафной площадке пробил головой в руку Салиба. Арбитр сначала не увидел нарушения правил, но вскоре остановил игру и после ВАР назначил 11-метровый.
С "точки" Палмер пробил в левый нижний угол ворот — 1:0.
В дальнейшем "Челси" контролировал ход матча, не давая соперникам пробивать по своих воротах.
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