Стартовые составы на матч "Челси" — "Арсенал" — сыграют ли Мудрик и Зинченко

Александр Зинченко — Михаил Мудрик. Фото: ProShots

21 октября в Лондоге на "Стэмфорд Бридж" состоится дерби между "Челси" и "Арсеналом". Также этот матч станет противостоянием украинцев Михаила Мудрика и Александра Зинченко.

Команды уже озвучили стартовые составы на игру, сообщил портал Новини.LIVE.

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Set for Stamford Bridge tomorrow. 🙌 pic.twitter.com/4xHPGtC1gn — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 20, 2023

Стартовые составы на матч "Челси" — "Арсенал"

"Челси": Санчес, Густо, Тиаго Силва, Колвилл, Кукурелья, Галлахер, Кайседо, Энцо, Палмер, Стерлинг, Мудрик.

Замены: Петрович, Джеймс, Матсен, Бадьяшиль, Дисаси, Угочукву, Мадуэке, Вашингтон, Джексон.

Главный тренер: Мауриссио Почеттино.

"Арсенал": Райа, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Замены: Хейн, Томиясу, Кивьор, Парти, Смит-Роу, Нельсон, Хаверц, Троссард, Нкетия.

Главный тренер: Микель Артета.

В текущем сезоне лондонский "Арсенал" делит первую строчку в Английской премьер-лиге с "Тоттенхэмом" — у обеих команд в активе по 20 очков.

"Челси" занимает 11 строчку АПЛ с 11 набранными баллами.

Отметим, что в личных противостояниях "Арсенал" выиграл у "Челси" последние три официальных матча и один товарищеский с общим счетом 12:3.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

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