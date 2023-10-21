"Челси" против "Арсенала" — где и когда смотреть, прогноз букмекеров

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Reuters/Matthew Childs

21 октября в Лондоне "Челси" принимает на "Стэмфорд Бридж" "Арсенал". Матч можно назвать еще и "украинским дерби", поскольку в нем сыграют друг с другом Михаил Мудрик и Александр Зинченко.

Портал Новини.LIVE ознакомит с тем, где смотреть матч и кого считают фаворитом букмекеры.

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"Челси" — "Арсенал"

Хозяева неудачно начали сезон и оказались очень близки к зоне вылета. В последних трех матчах они выиграли и улучшили свое положение, но уровень побежденных в АПЛ "Фулгема" и "Бернли" очень далек от "Арсенала".

Гости в последний раз в чемпионате Англии теряли очки еще в сентябре, когда сыграли в ничью с "Тоттенхэмом". С того момента они победили "Брентфорд" в Кубке, "Борнмут" и "Манчестер Сити" в чемпионате.

"Арсенал" сейчас делит первую строчку АПЛ с "Тоттенхэмом" — у обеих команд в активе по 20 очков.

"Челси" занимает 11 строчку АПЛ с 11 набранными баллами.

Отметим, что в личных противостояниях "Арсенал" выиграл у "Челси" последние три официальных матча и один товарищеский с общим счетом 12:3.

Где смотреть матч "Челси" — "Арсенал"

Матч стартует на "Стэмфорд Бридж" 21 октября в 19:30 по киевскому времени.

В Украине матч будет эксклюзивно транслировать медиа-платформа Setanta Sports. На телеканалах Setanta Sports, доступных на других платформах, его не покажут.

Прогнозы букмекеров

Ожидаемым фаворитом матча является Зинченко и его "Арсенал", на победу которых букмекеры дают коэффициент — 2,34.

Ничью в матче оценивают в 3,60 балла. Коэффициент на победу Мудрика и "Челси" — 3,35.

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