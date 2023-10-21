"Челсі" проти "Арсеналу" — де і коли дивитися, прогноз букмекерів

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Matthew Childs

21 жовтня в Лондоні "Челсі" приймає на "Стемфорд Бридж" "Арсенал". Матч можна назвати ще й "українським дербі", оскільки в ньому зіграють один з одним Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

Портал Новини.LIVE ознайомить з тим, де дивитися матч, та кого вважають фаворитом букмекери.

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"Челсі" — "Арсенал"

Господарі невдало почали сезон й опинилися дуже близько до зони вильоту. В останніх трьох матчах вони виграли й покращили своє положення, але рівень переможених у АПЛ "Фулгема" та "Бернлі" дуже далекий від "Арсеналу".

Гості востаннє в чемпіонаті Англії втрачали очки ще у вересні, коли зіграли в нічию з "Тоттенгемом". З того часу вони перемогли "Брентфорд" в Кубку та "Борнмут" й "Манчестер Сіті" в чемпіонаті.

"Арсенал" наразі ділить першу сходинку АПЛ з "Тоттенгемом" — у обох команд в активі по 20 очок.

"Челсі" посідає 11 сходинку АПЛ з 11 набраними балами.

Зазначимо, що в особистих протистояннях "Арсенал" виграв у "Челсі" останні три офіційні матчі та один товариський із загальним рахунком 12:3.

Де дивитися матч "Челсі" — "Арсенал"

Матч стартує на "Стемфорд Бридж" 21 жлвтня о 19:30 за київським часом.

В Україні матч ексклюзивно транслюватиме медіа-платформа Setanta Sports. На телеканалах Setanta Sports, які будуть доступні на інших платформах, його не покажуть.

Прогнози букмекерів

Очікувано фаворитом матчу є Зінченко та його "Арсенал", на перемогу яких букмекери дають коефіцієнт — 2,34.

Нічию в матчі оцінюють на 3,60 бала. Коефицієнт на перемогу Мудрика з "Челсі" — 3,35.

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