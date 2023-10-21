Стартові склади на матч "Челсі" — "Арсенал" — чи зіграють Мудрик та Зінченко

Олександр Зінченко — Михайло Мудрик. Фото: ProShots

21 жовтня в Лондоні на "Стемфорд Брідж" відбудеться дербі між "Челсі" та "Арсеналом". Також цей матч стане протистоянням українців Михайла Мудрика та Олександра Зінченка.

Команди вже озвучили стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Набір для Stamford Bridge допочатку. 🙌 pic.twitter.com/4xHPGtC1gn - Chelsea FC (@ChelseaFC) October 20, 2023

Стартові склади на матч "Челсі" — "Арсенал"

"Челсі": Санчес, Густо, Тіаго Сілва, Колвілл, Кукурелья, Галахер, Кайседо, Енцо, Палмер, Стерлінг, Мудрик.

Заміни: Петрович, Джеймс, Матсен, Бадьяшіль, Дісасі, Угочукву, Мадуеке, Вашингтон, Джексон.

Головний тренер: Мауріссіо Почеттіно.

"Арсенал": Райа, Уайт, Саліба, Габріель, Зінченко, Райс, Жоржіньо, Едегор, Сака, Мартінеллі, Жезус.

Заміни: Хейн, Томіясу, Ківьор, Парті, Сміт-Роу, Нельсон, Хаверц, Троссард, Нкетія.

Головний тренер: Мікель Артета.

Цього сезону лондонський "Арсенал" ділить перший рядок в Англійській прем'єр-лізі з "Тоттенхемом" — у обох команд в активі по 20 очок.

"Челсі" займає 11 рядок АПЛ з 11 набраними балами.

Зазначимо, що в особистих протистояннях "Арсенал" виграв у "Челсі" останні три офіційні матчі та один товариський із загальним рахунком 12:3.

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