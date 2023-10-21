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Мудрик у першому таймі привів до гола у ворота "Арсенала" і засмутив Зінченка

21 жовтня 2023 20:36
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик у першому таймі привів до гола у ворота "Арсенала" і засмутив Зінченка
Мудрик заробив пенальті. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ці хвилини в Лондоні на "Стемфорд Брідж" проходить дербі між "Челсі" та "Арсеналом". З перших хвилин матчу на полі грають українці Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

Після першого тайму "Челсі" веде з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українці у першому таймі

"Челсі" в першому таймі зіграв краще за суперників і, відповідно, Мудрик був помітнішим за Зінченка.

На 10-й хвилині Зінченко збив Мудрика на правому фланзі та заробив жовту картку.

На 11-й хвилині після подачі з правого флангу Мудрик у штрафному майданчику пробив головою в руку Салібі. Арбітр спочатку не побачив порушення правил, але незабаром зупинив гру та після ВАР призначив 11-метровий.

З "точки" Палмер пробив у лівий нижній кут воріт — 1:0.

Надалі "Челсі" контролював хід матчу, не даючи суперникам пробивати по своїх воротах.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

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