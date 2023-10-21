Мудрик у першому таймі привів до гола у ворота "Арсенала" і засмутив Зінченка

Мудрик заробив пенальті. Фото: REUTERS/David Klein

У ці хвилини в Лондоні на "Стемфорд Брідж" проходить дербі між "Челсі" та "Арсеналом". З перших хвилин матчу на полі грають українці Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

Після першого тайму "Челсі" веде з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Handball for penalty. Для clarity, ball hits Mudryk on head, then on Salibas arm. pic.twitter.com/5fhSmFPvcj — EPLnews (@EPLnews24_7) October 21, 2023

Українці у першому таймі

"Челсі" в першому таймі зіграв краще за суперників і, відповідно, Мудрик був помітнішим за Зінченка.

На 10-й хвилині Зінченко збив Мудрика на правому фланзі та заробив жовту картку.

На 11-й хвилині після подачі з правого флангу Мудрик у штрафному майданчику пробив головою в руку Салібі. Арбітр спочатку не побачив порушення правил, але незабаром зупинив гру та після ВАР призначив 11-метровий.

З "точки" Палмер пробив у лівий нижній кут воріт — 1:0.

Надалі "Челсі" контролював хід матчу, не даючи суперникам пробивати по своїх воротах.

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