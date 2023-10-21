В Лондоне на Стемфорд Бридж в дерби между Челси и Арсеналом Михаил Мудрик забил второй гол в матче, а Александра Зинченко заменили

Мудрика поздравили с забитым мячом. Фото: Reuters/Peter Cziborra

В эти минуты в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" проходит дерби между "Челси" и "Арсеналом". Украинцы Михаил Мудрик и Александр Зинченко вышли на матч с первых минут игры.

Мудрик забил во втором тайме и сделал счёт 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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На 48-й минуте матча Мудрик получил мяч на левом фланге и подойдя ближе к штрафной перебросил далеко вышедшего из ворот голкипера Рая — 2:0. Болельщики еще долго будут спорить о том, был ли это гениальный удар, или неудачная передача.

Зинченко в первом тайме заработал желтую карточку на Мудрике, а затем не вышел на второй тайм. Михаил за первые 45 минут заработал пенальти, с которого счет открыл Палмер.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

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