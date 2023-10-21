Мудрик приніс "Челсі" нічию в матчі з "Арсеналом"

Герой матчу — Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Peter Cziborra

У матчі дев'ятого туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" на своєму полі приймав "Арсенал". Українські легіонери Михайло Мудрик та Олександр Зінченко вийшли з перших хвилин матчу.

Матч завершився нічиєю із рахунком 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

Вже на 10-й хвилині Зінченко збив на правому фланзі захисту Мудрика та отримав від арбітра жовту картку.

За хвилину був момент Мудрика. Після подачі з правого флангу Михайло пробив головою в руку Саліба. Арбітр спочатку не побачив порушення правил, але незабаром зупинив гру та після ВАР призначив 11-метровий.

До "точки" підійшов Палмер і пробив у лівий нижній кут воріт — 1:0. Потім "Челсі" змогло позбавити "Арсенал" моментів аж до перерви.

На другий тайм "Арсенал" вийшов без Зінченка, якого замінив Томіясу. Мудрик з'явився на другу половину й на 48-й хвилині забив м'яч. Михайло отримав передачу на лівому фланзі та підійшовши ближче до штрафного перекинув голкіпера Раю, що далеко вийшов з воріт.

Почеттіно на 65-й хвилині поміняв Мудрика, який провів найкращий матч у кар'єрі за "Челсі".

Пропустивши другий гол "Арсенал" почав грати у футбол та згадав про моменти. На 77-й хвилині "каноніри" відіграли один м'яч. Санчес подарував "круглого" Райсу й той дальнім ударом відіграв один м'яч.

На 84-й хвилині "Арсенал" зрівняв рахунок. Сака подав із краю штрафного майданчика, а Троссар на дальній штанзі пробив у дотик — 2:2.

"Челсі" — "Арсенал" — 2:2

Голи: Палмер, 15 (п.), Мудрик, 48 — Райс, 77, Троссар, 84

"Челсі": Санчес — Гюсто, Сілва, Колвілл, Кукурелья — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер (Джеймс, 84), Стерлінг (Мадуеке, 84), Мудрик (Джексон, 65).

Головний тренер: Мауріссіо Почеттіно.



"Арсенал": Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 46) — Едегор (Гаверц, 78), Жоржиньйо (Сміт-Роу, 68), Райс — Сака, Жезус (Нкетіа, 68), Мартінеллі (Троссар, 78).

Головний тренер: Мікель Артета.

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