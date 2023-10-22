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Мудрик відповів, чи бив він по воротах "Арсеналу", чи навішував

22 жовтня 2023 21:13
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик відповів, чи бив він по воротах "Арсеналу", чи навішував
Михайло Мудрик ділиться радістю із партнерами по команді. Фото: REUTERS/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

У матчі АПЛ проти "Арсеналу" український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик забив другий гол у сезоні. Однак м'яч полетів такою траєкторією, що багато вболівальників почали називати це невдалим навісом на Рахіма Стерлінга.

Щодо цієї ситуації розповів особисто Мудрик, а його слова навів журналіст Бен Джейкобс.

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Мудрик у матчі проти "Арсеналу" зміг забити м'яч та заробити пенальті у ворота суперника. Українець став найкращим у своїй команді, але не допоміг виграти, оскільки "каноніри" зрівняли рахунок.

Мудрик відповів критикам

За словами Мудрика, його гол був чимось середнім між прострілом та ударом по воротах. Михайло також зазначив, що зважився на цей вчинок завдяки тренеру воротарів "Челсі", який радив стежити за рухами голкіпера "Арсеналу" Раї.

"Це було щось середнє між прострілом і ударом. Перед грою наш тренер воротарів порадив мені подивитися на їхнього воротаря, тому що іноді він намагається щось прочитати", — сказав Мудрик.

Після дев'яти турів "Челсі" посідає 10-е місце у чемпіонаті Англії, тоді як "Арсенал" йде другим.

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