Цыганков может стать рекордным трансфером "Жироны" из-за интереса известного клуба

Виктор Цыганков во время футбольного матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Украинский футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков близок к возвращению на поле после травмы. Европейские гранды продолжают наблюдать за карьерой молодого игрока.

Цыганков может сменить команду уже летом следующего года, сообщает Marca.

Читайте также:

Начало сезона 2023/2024 получалось тяжелым для полузащитника "Жироны". Виктор Цыганков набрал хорошую форму, забил гол и сделал результативную передачу за каталонскую команду, но после этого получил травму. Украинец практически месяц вынужден наблюдать за матчами подопечных Мичела с трибуны стадиона. Но европейские гранды не забыли про игрока.

Виктор Цыганков с мячом. Фото: instagram.com/gironafc/

Куда может уйти Цыганков

Интерес к украинцу со стороны мюнхенской "Баварии" остался не подтвержденным, но миланский "Интер", римский "Лацио" и французский "Монако" продолжают изучать возможность подписать Виктора Цыганкова.

Контракт футболиста с "Жироной" действует до лета 2027 года, и потому каталонский клуб может установить на украинца любую цену. При продаже Цыганкова "Жирона" будет вынуждена половину полученной суммы перевести киевскому "Динамо", так что стоимость Виктора будет высокой. Каталонцы хотят получить за футболиста как минимум 35 млн евро, что станет рекордом для "Жироны".

Однако неизвестно, захочет ли сам Виктор Цыганков менять команду, пока ее тренирует Мичел. После десяти туров "Жирона" идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Она набрала столько же очков, сколько и мадридский "Реал".

Напомним, Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение.

Топовый боец UFC просит Кадырова дать ему оружие и отправить на войну.