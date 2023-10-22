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Довбик перевернул игру с "Альмерией" и сделал первый дубль в Ла Лиге — видео голов

22 октября 2023 20:08
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик перевернул игру с "Альмерией" и сделал первый дубль в Ла Лиге — видео голов
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 10-м туре чемпионата Испании "Жирона" сыграла с "Альмерией". С первых минут матча сыграл украинский форвард Артем Довбик.

Матч завершился победой "Жироны" со счетом 5:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игра 10-го тура началась для хозяем поля провально, поскольку уже на 2-й минуте Баптистао открыл счет. На 24-й минуте игрок "Альмерии" оформил дубль, чем еще больше расстроил каталонских фанатов.

"Жирона" смогла отквитать очень мяч на 37-й минуте после удара Мартина. Однако еще через две минуты Довбик сравнял счет.

На 43-й минуте украинец оформил дубль, вывел свою команду вперед и психологически сломил "Альмерию".

Во втором тайме на 67-й минуте Довбика заменил Стуани, а вскоре он и Савио сделали счет разгромным.

"Жирона" — "Альмерия" — 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 — Баптистао, 2, 24.

"Жирона": Гассанига, Ян Коуто (Фернандес, 68), Блинд, Давид Лопес, Эрик Гарсия (Мартинес, 80), Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Торре, 86), Савио (Порту, 80), Довбик (Стуани, 67).

Главный тренер: Мичел.

"Альмерия": Фернандо, Посо, Монтес, Кайки, Сентельес, Робертоне (Чуми, 46), Баба, Лопи (Мелеро, 68), Аррибас (Рамазани, 68), Эмбарба (Лазаро, 80), Баптистао (Санка, 89).

Главный тренер: Гаиска Гаритано.

Предупреждения: Робертоне, 26, Давид Лопес, 45, Баптистао, 74.

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