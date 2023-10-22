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Довбик перевернув гру з "Альмерією" та зробив перший дубль у Ла-Лізі — відео голів

22 жовтня 2023 20:08
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Агабекян Карен
редактор
Довбик перевернув гру з "Альмерією" та зробив перший дубль у Ла-Лізі — відео голів
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 10-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграла з "Альмерією". З перших хвилин матчу зіграв український форвард Артем Довбик.

Гра завершилася перемогою "Жирони" з рахунком 5:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гра 10-го туру розпочалася для господарів поля провально, оскільки вже на 2-й хвилині Баптістао відкрив рахунок. На 24-й хвилині гравець "Альмерії" оформив дубль, чим ще більше засмутив каталонських фанатів.

"Жирона" змогла відіграти один м'яч на 37-й хвилині після удару Мартіна. Ще за дві хвилини Довбик зрівняв рахунок.

На 43-й хвилині українець оформив дубль, вивів свою команду вперед та психологічно зламав "Альмерію".

У другому таймі на 67-й хвилині Довбика замінив Стуані, а невдовзі він та Савіо зробили рахунок розгромним.

"Жирона" — "Альмерія" — 5:2

Голи: Мартін, 37, Довбик, 39, 43, Савіо, 71, Стуані, 85 — Баптістао, 2, 24.

"Жирона": Гассаніга, Ян Коуто (Фернандес, 68), Блінд, Давид Лопес, Ерік Гарсія (Мартінес, 80), Мігель Гутьєррес, Алеїш Гарсія, Еррера, Мартін (Торре, 86), Савіо (Порту, 80), Довбик (Стуані, 67).

Головний тренер: Мічел.

"Альмерія": Фернандо, Посо, Монтес, Кайкі, Сентельєс, Робертоне (Чумі, 46), Баба, Лопі (Мелеро, 68), Аррібас (Рамазані, 68), Ембарба (Лазаро, 80), Баптістао (Санка).

Головний тренер: Гаїска Гарітано.

Попередження: Робертоне, 26, Давид Лопес, 45, Баптістао, 74.

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