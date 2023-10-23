Месси чуть не стал причиной драки тренера "Интер Майами" с журналистом

Лионель Месси в матче за "Интер". Фото: Reuters/Griffin Zetterberg

Главный тренер американской команды "Интер Майами" Херардо Мартино чуть не набросился на журналиста после того, как представитель прессы задал наставнику неудобный вопрос.

Тренеру не понравился вопрос о причинах неудач команды в этом сезоне, сообщает Marca.

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Месси много забивал, но не помог команде

Летом "Интер Майами" приобрел сразу несколько футболистов, которые не так давно определяли стиль игры "Барселоны". В американский клуб перешли Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Альба достаточно редко выходит на поле из-за травм, а Бускетс стал основой средней линии "Интера". Месси много забивает за американскую команду. Аргентинец помог своему новому клубу завоевать Кубок Лиг-2023. Однако усилий новичков не хватило на то, чтобы пробиться в плей-офф MLS.

Херардо Мартино дает указания игрокам "Интера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Когда Херардо Мартино задали вопрос о том, почему новые звезды команды из Майами не сумели обеспечить ей продолжение сезона, аргентинский тренер разозлился. Он напомнил, что Месси перешел в "Интер" только летом. По мнению тренера, ему не хватило времени для того, чтобы изменить игру команды. В конце своей речи Мартино рассвирепел и был готов наброситься на журналиста, но клубные работники завершили пресс-конференцию.

Херардо Мартино возглавил "Интер" летом 2023 года. Он сменил на этом посту Фила Невилла. С 2013 по 2014 годы Мартино работал с Месси в "Барселоне", а затем еще два года тренировал Лионеля в сборной Аргентины.

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