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Месси чуть не стал причиной драки тренера "Интер Майами" с журналистом

23 октября 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси чуть не стал причиной драки тренера "Интер Майами" с журналистом
Лионель Месси в матче за "Интер". Фото: Reuters/Griffin Zetterberg
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер американской команды "Интер Майами" Херардо Мартино чуть не набросился на журналиста после того, как представитель прессы задал наставнику неудобный вопрос.

Тренеру не понравился вопрос о причинах неудач команды в этом сезоне, сообщает Marca

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Клуб Дэвида Бекхэма весь сезон был аутсайдером Восточной конференции в MLS. Несмотря на подписание звездных новичков, "Интер Майами" финишировал на предпоследнем месте в турнирной таблице. 

Месси много забивал, но не помог команде

Летом "Интер Майами" приобрел сразу несколько футболистов, которые не так давно определяли стиль игры "Барселоны". В американский клуб перешли Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. 

Альба достаточно редко выходит на поле из-за травм, а Бускетс стал основой средней линии "Интера". Месси много забивает за американскую команду. Аргентинец помог своему новому клубу завоевать Кубок Лиг-2023. Однако усилий новичков не хватило на то, чтобы пробиться в плей-офф MLS. 

Херардо Мартино
Херардо Мартино дает указания игрокам "Интера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Когда Херардо Мартино задали вопрос о том, почему новые звезды команды из Майами не сумели обеспечить ей продолжение сезона, аргентинский тренер разозлился. Он напомнил, что Месси перешел в "Интер" только летом. По мнению тренера, ему не хватило времени для того, чтобы изменить игру команды. В конце своей речи Мартино рассвирепел и был готов наброситься на журналиста, но клубные работники завершили пресс-конференцию. 

Херардо Мартино возглавил "Интер" летом 2023 года. Он сменил на этом посту Фила Невилла. С 2013 по 2014 годы Мартино работал с Месси в "Барселоне", а затем еще два года тренировал Лионеля в сборной Аргентины. 

Напомним, Невилл сухо похвалил Мудрика и назвал главную проблему украинца. 

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