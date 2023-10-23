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Мессі мало не став причиною бійки тренера "Інтер Маямі" з журналістом

23 жовтня 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі мало не став причиною бійки тренера "Інтер Маямі" з журналістом
Ліонель Мессі у матчі за "Інтер". Фото: Reuters/Griffin Zetterberg
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер американської команди "Інтер Маямі" Херардо Мартіно мало не накинувся на журналіста після того, як представник преси поставив наставникові незручне питання.

Тренеру не сподобалося питання про причини невдач команди цього сезону, повідомляє Marca.

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Клуб Девіда Бекхема весь сезон був аутсайдером Східної конференції у MLS. Попри підписання зіркових новачків, "Інтер Маямі" фінішував на передостанньому місці у турнірній таблиці.

Мессі багато забивав, але не допоміг команді

Влітку "Інтер Маямі" придбав одразу кілька футболістів, які нещодавно визначали стиль гри "Барселони". В американський клуб перейшли Ліонель Мессі, Жорді Альба та Серхіо Бускетс.

Альба досить рідко виходить на поле через травми, а Бускетс став основою середньої лінії "Інтера". Мессі багато забиває за американську команду. Аргентинець допоміг своєму новому клубу здобути Кубок Ліг-2023. Однак зусиль новачків не вистачило на те, щоб пробитися до плей-офф MLS.

Херардо Мартіно
Херардо Мартіно дає вказівки гравцям "Інтера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Коли Херардо Мартіно запитали, чому нові зірки команди з Маямі не зуміли забезпечити їй продовження сезону, аргентинський тренер розлютився. Він нагадав, що Мессі перейшов до "Інтеру" лише влітку. На думку тренера, йому забракло часу для того, щоб змінити гру команди. Наприкінці своєї промови Мартіно розлютився і був готовий накинутися на журналіста, але клубні працівники завершили пресконференцію.

Херардо Мартіно очолив "Інтер" улітку 2023 року. Він змінив на цій посаді Філа Невіла. З 2013 по 2014 роки Мартіно працював з Мессі в "Барселоні", а потім ще два роки тренував Ліонеля у збірній Аргентини.

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