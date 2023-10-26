Терлюга оказалась в эпицентре скандала на ЧМ по карате — украинку наказали из-за соперницы

Анжелика Терлюга на татами. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Украинская спортсменка Анжелика Терлюга оказалась в эпицентре скандала на чемпионате мира по карате. Одесситка была вынуждена досрочно прекратить выступления на турнире.

Это произошло после жалобы на украинку представителей ее соперницы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram спортсменки.

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Анжелика Терлюга еще никогда не завоевывала медали на чемпионатах мира по карате. Серебряная призерка Олимпиады-2020 могла исправить эту ситуацию на ЧМ-2023 по карате в Будапеште, но упустила возможность выйти в финал турнира.

Терлюга противостоит Горановой. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Что случилось с Терлюгой

Соперницей украинки по полуфиналу оказалась Ивет Горанова из Болгарии. Она побеждала Анжелику на двух последних кубках мира, а также в финал Олимпиады в Токио.

На этот раз Терлюга взяла верх над соперницей с общим счетом 14:11. Но представители болгарской спортсменки подали протест. Причиной стало то, что во время противостояния на табло не было отсчета времени.

Результат полуфинала с участием Терлюги. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

В итоге этот протест был удовлетворен. Спортсменкам пришлось снова выйти на татами. В итоге 31-летняя украинка уступила Горановой и упустила возможность выйти в финал турнира.

Заявление Терлюги. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Решение организаторов чемпионата мира по карате разочаровало украинку. Анжелика Терлюга призналась, что у нее опустились руки. Она считает эту ситуацию огромной несправедливостью и пообещала, что никогда не простит своих обидчиков.

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