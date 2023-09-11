Терлюга и Талибов принесли Украине две золотые медали Премьер-лиги

Талибов, Кривая, Терлюга, Степашко и Заплитный с медалями. Фото: Ukrainian Karate Federation

В ирландском Дублине завершился этап Премьер-лиги по каратэ. Его триумфаторами стали сразу двое украинцев.

Всего украинская команда завоевала пять медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Терлюга и Талибов снова вне конкуренции

В весовой категории от 84 кг золотую медаль выиграл Ризван Талибов. Украинец в финале победил победителя Панамериканских игр из Чили Родриго Рохаса (4:3).

Этот выигранный Талибовым этап Премьер-лиги стал дня него вторым подряд после триумфа в японской Фукуоке. Победа позволила украинцу стать лучшим каратистом сезона в своей весовой категории.

Вторую золотую медаль Украине принесла лидер сборной Анжелика Терлюга в весе до 55 кг. В финальном матче одесситка победила японку Накамуру Шиори.

Отметим, что эта золотая медаль стала для Терлюги 16-й на турнирах Премьер-лиги.

Также на этапе в Дублине бронзовые медали выиграли украинцы Катерина Кривая (до 50 кг), Анастасия Степашко (от 68 кг) и Андрей Заплитный (до 75 кг).

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