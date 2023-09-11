Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Терлюга и Талибов принесли Украине две золотые медали Премьер-лиги arrow

Терлюга и Талибов принесли Украине две золотые медали Премьер-лиги

11 сентября 2023 07:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Терлюга и Талибов принесли Украине две золотые медали Премьер-лиги
Талибов, Кривая, Терлюга, Степашко и Заплитный с медалями. Фото: Ukrainian Karate Federation
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ирландском Дублине завершился этап Премьер-лиги по каратэ. Его триумфаторами стали сразу двое украинцев.

Всего украинская команда завоевала пять медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сборная Украины в Ирландии в прошедший уик-энд выиграла две золотые и три бронзовые медали.

Сборная Украины по каратэ после этапа Премьер-лиги в Дублине

Терлюга и Талибов снова вне конкуренции

В весовой категории от 84 кг золотую медаль выиграл Ризван Талибов. Украинец в финале победил победителя Панамериканских игр из Чили Родриго Рохаса (4:3).

Этот выигранный Талибовым этап Премьер-лиги стал дня него вторым подряд после триумфа в японской Фукуоке. Победа позволила украинцу стать лучшим каратистом сезона в своей весовой категории.

Вторую золотую медаль Украине принесла лидер сборной Анжелика Терлюга в весе до 55 кг. В финальном матче одесситка победила японку Накамуру Шиори.

Отметим, что эта золотая медаль стала для Терлюги 16-й на турнирах Премьер-лиги.

Также на этапе в Дублине бронзовые медали выиграли украинцы Катерина Кривая (до 50 кг), Анастасия Степашко (от 68 кг) и Андрей Заплитный (до 75 кг).

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

Фьюри объяснил, почему не хочет сражаться с Усиком.

Бущан рассказал, какой момент мог все изменить в игре Украина — Англия.

Зинченко — лучший игрок матча с Англией: с Италией планирует повторить.

Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров в матче с Северной Македонией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз