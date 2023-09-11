Терлюга та Талібов принесли Україні дві золоті медалі Прем'єр-ліги

Талібов, Крива, Терлюга, Степашко та Заплитний з медалями. Фото: Ukrainian Karate Federation

В ірландському Дубліні завершився етап Прем'єр-ліги з карате. Його тріумфаторами стали одразу двоє українців.

Загалом українська команда здобула п'ять медалей, повідомив портал Новини.LIVE.

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Терлюга та Талібов знову поза конкуренцією

У ваговій категорії від 84 кг золоту медаль виграв Різван Талібов. Українець у фіналі переміг переможця Панамериканських ігор із Чилі Родріго Рохаса (4:3).

Цей виграний Талібовим етап Прем'єр-ліги став дня його другим поспіль після тріумфу в японській Фукуоці. Перемога дозволила українцю стати найкращим каратистом сезону у своїй ваговій категорії.

Другу золоту медаль Україні принесла лідерка збірної Анжеліка Терлюга у вазі до 55 кг. У фінальному матчі одеситка перемогла японку Накамуру Шіорі.

Зазначимо, що ця золота медаль стала для Терлюги 16-ою на турнірах Прем'єр-ліги.

Також на етапі у Дубліні бронзові медалі виграли українці Катерина Крива (до 50 кг), Анастасія Степашко (від 68 кг) та Андрій Заплитний (до 75 кг).

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