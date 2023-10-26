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Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе

26 октября 2023 12:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе
Михаил Мудрик в матче против "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в зарубежной команде. Сразу несколько известных клубов изучают вопрос трансфера молодого игрока. 

Речь идет не только про туринский "Ювентус", сообщает Daily Mail

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Нынешний сезон донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов зарубежная пресса называет "витриной молодых талантов". После продажи Михаила Мудрика многие клубы присматриваются к другим футболистам "Шахтера". 

Куда может перейти Судаков 

Главным активом донецкого клуба является Георгий Судаков, который за последний год стал лидером "горняков". Хавбек уверенно выступает и за национальную команду, и за "Шахтер". Именно он забил гол в ворота Тер Штегена в недавнем матче против "Барселоны" (1:2). 

Трансферная стоимость Судакова постоянно растет. Она уже достигла отметки в 50 млн евро, но "Шахтер" захочет получить за игрока гораздо больше. Уже известно, что в услугах 21-летнего полузащитника заинтересован туринский "Ювентус", чьи скауты постоянно ездят на матчи с участием Судакова. 

Михаил Мудрик
Мудрик ждет Судакова в "Челси". Фото: REUTERS/David Klein

Однако по версии британских журналистов, возможность трансфера Георгия также изучают мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси", за который уже выступает Михаил Мудрик. Велика вероятность того, что в скором времени Георгий Судаков перейдет в другой клуб. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии. 

У Забарного могут возникнуть проблемы в "Борнмуте". 

"Динамо" может назначить нового главного тренера уже в январе.

Пушич высказался о дебюте во главе "Шахтера" — о чем говорил специалист после "Барселоны". 

Пушич или Срна — Судаков рассказал, кто руководил командой в матче с "Барселоной". 

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