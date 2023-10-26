Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в зарубежной команде. Сразу несколько известных клубов изучают вопрос трансфера молодого игрока.
Речь идет не только про туринский "Ювентус", сообщает Daily Mail.
Нынешний сезон донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов зарубежная пресса называет "витриной молодых талантов". После продажи Михаила Мудрика многие клубы присматриваются к другим футболистам "Шахтера".
Куда может перейти Судаков
Главным активом донецкого клуба является Георгий Судаков, который за последний год стал лидером "горняков". Хавбек уверенно выступает и за национальную команду, и за "Шахтер". Именно он забил гол в ворота Тер Штегена в недавнем матче против "Барселоны" (1:2).
Трансферная стоимость Судакова постоянно растет. Она уже достигла отметки в 50 млн евро, но "Шахтер" захочет получить за игрока гораздо больше. Уже известно, что в услугах 21-летнего полузащитника заинтересован туринский "Ювентус", чьи скауты постоянно ездят на матчи с участием Судакова.
Однако по версии британских журналистов, возможность трансфера Георгия также изучают мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси", за который уже выступает Михаил Мудрик. Велика вероятность того, что в скором времени Георгий Судаков перейдет в другой клуб.
Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.
У Забарного могут возникнуть проблемы в "Борнмуте".
"Динамо" может назначить нового главного тренера уже в январе.
Пушич высказался о дебюте во главе "Шахтера" — о чем говорил специалист после "Барселоны".
Пушич или Срна — Судаков рассказал, кто руководил командой в матче с "Барселоной".
Читайте Новини.LIVE!