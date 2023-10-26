Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе

Михаил Мудрик в матче против "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в зарубежной команде. Сразу несколько известных клубов изучают вопрос трансфера молодого игрока.

Речь идет не только про туринский "Ювентус", сообщает Daily Mail.

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Куда может перейти Судаков

Главным активом донецкого клуба является Георгий Судаков, который за последний год стал лидером "горняков". Хавбек уверенно выступает и за национальную команду, и за "Шахтер". Именно он забил гол в ворота Тер Штегена в недавнем матче против "Барселоны" (1:2).

Трансферная стоимость Судакова постоянно растет. Она уже достигла отметки в 50 млн евро, но "Шахтер" захочет получить за игрока гораздо больше. Уже известно, что в услугах 21-летнего полузащитника заинтересован туринский "Ювентус", чьи скауты постоянно ездят на матчи с участием Судакова.

Мудрик ждет Судакова в "Челси". Фото: REUTERS/David Klein

Однако по версии британских журналистов, возможность трансфера Георгия также изучают мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси", за который уже выступает Михаил Мудрик. Велика вероятность того, что в скором времени Георгий Судаков перейдет в другой клуб.

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