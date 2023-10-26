Пушич или Срна — Судаков рассказал, кто руководил командой в матче с "Барселоной"

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: REUTERS/Albert Gea

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Испании проиграл "Барселоне" (1:2). Единственный мяч "горняков" в матче забил Георгий Судаков.

После игры полузащитник прокомментировал поражение в Лиге чемпионов. Слова игрока приводит "Террикон".

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"Шахтер" разочарован результатом

По словам Судакова, они играли на победу и показали это во втором тайме. Поэтому команда осталась разочарована результатом.

"В первом тайме не все получалось. Во втором тренер подкорректировал, что нужно делать. И стало больше выходить — забили гол, было еще полчаса, чтобы сравнять счет. Были хорошие моменты, но не воспользовались ими", — сказал Судаков.

Полузащитник отметил, что коррективы в игру вносил новый главный тренер, а готовящий команду к матчу Дарио Срна немного подсказывал.

"Все акценты делал тренер. Коррективы касались построения. Степаненко и Бондаренко низко опускались, нужно было играть выше, и затем у нас начали появляться зоны. Стали выходить через Матвиенко и Азарова через длинные передачи и играли больше вперед", — рассказал Георгий.

Судаков отметил, что после выездного поражения от "Барселоны" команда была разочарована, поскольку понимала, что способна на большее.

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