Пушич или Срна — Судаков рассказал, кто руководил командой в матче с "Барселоной"
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Испании проиграл "Барселоне" (1:2). Единственный мяч "горняков" в матче забил Георгий Судаков.
После игры полузащитник прокомментировал поражение в Лиге чемпионов. Слова игрока приводит "Террикон".
Отметим, что прошедшая игра была дебютной для главного тренера "Шахтера" Марино Пушича, которого назначили за день до матча.
"Шахтер" разочарован результатом
По словам Судакова, они играли на победу и показали это во втором тайме. Поэтому команда осталась разочарована результатом.
"В первом тайме не все получалось. Во втором тренер подкорректировал, что нужно делать. И стало больше выходить — забили гол, было еще полчаса, чтобы сравнять счет. Были хорошие моменты, но не воспользовались ими", — сказал Судаков.
Полузащитник отметил, что коррективы в игру вносил новый главный тренер, а готовящий команду к матчу Дарио Срна немного подсказывал.
"Все акценты делал тренер. Коррективы касались построения. Степаненко и Бондаренко низко опускались, нужно было играть выше, и затем у нас начали появляться зоны. Стали выходить через Матвиенко и Азарова через длинные передачи и играли больше вперед", — рассказал Георгий.
Судаков отметил, что после выездного поражения от "Барселоны" команда была разочарована, поскольку понимала, что способна на большее.
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