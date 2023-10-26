Пушич або Срна — Судаков розповів, хто керував командою у матчі з "Барселоною"

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: REUTERS/Albert Gea

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" в Іспанії програв "Барселоні" (1:2). Єдиний м'яч "гірників" у матчі забив Георгій Судаков.

Після гри півзахисник прокоментував поразку у Лізі чемпіонів. Слова гравця наводить "Терікон".

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Зазначимо, що гра була дебютною для головного тренера "Шахтаря" Маріно Пушича, якого призначили за день до матчу.

"Шахтар" розчарований результатом

За словами Судакова, вони грали на перемогу та показали це у другому таймі. Тож команда залишилася розчарована результатом.

"У першому таймі не все виходило. У другому тренер підкоригував, що треба робити. І більше виходило — забили гол, було ще півгодини, щоб зрівняти рахунок. Були хороші моменти, але не скористалися ними", — сказав Судаков.

Півзахисник зазначив, що корективи в гру вносив новий головний тренер, а Даріо Срна, який готував команду до матчу, трохи підказував.

"Всі акценти робив тренер. Корективи стосувалися побудови. Степаненко та Бондаренко низько опускалися, треба було грати вище, і потім у нас почали з'являтися зони. Стали виходити через Матвієнка та Азарова через довгі передачі і грали більше вперед", — розповів Георгій.

Судаков зазначив, що після виїзної поразки від "Барселони" команда була розчарована, оскільки розуміла, що здатна на більше.

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