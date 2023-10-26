Пушич або Срна — Судаков розповів, хто керував командою у матчі з "Барселоною"
У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" в Іспанії програв "Барселоні" (1:2). Єдиний м'яч "гірників" у матчі забив Георгій Судаков.
Після гри півзахисник прокоментував поразку у Лізі чемпіонів. Слова гравця наводить "Терікон".
Зазначимо, що гра була дебютною для головного тренера "Шахтаря" Маріно Пушича, якого призначили за день до матчу.
"Шахтар" розчарований результатом
За словами Судакова, вони грали на перемогу та показали це у другому таймі. Тож команда залишилася розчарована результатом.
"У першому таймі не все виходило. У другому тренер підкоригував, що треба робити. І більше виходило — забили гол, було ще півгодини, щоб зрівняти рахунок. Були хороші моменти, але не скористалися ними", — сказав Судаков.
Півзахисник зазначив, що корективи в гру вносив новий головний тренер, а Даріо Срна, який готував команду до матчу, трохи підказував.
"Всі акценти робив тренер. Корективи стосувалися побудови. Степаненко та Бондаренко низько опускалися, треба було грати вище, і потім у нас почали з'являтися зони. Стали виходити через Матвієнка та Азарова через довгі передачі і грали більше вперед", — розповів Георгій.
Судаков зазначив, що після виїзної поразки від "Барселони" команда була розчарована, оскільки розуміла, що здатна на більше.
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