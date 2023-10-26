Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков та Мудрик можуть знову виступати в одному клубі arrow

Судаков та Мудрик можуть знову виступати в одному клубі

26 жовтня 2023 12:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков та Мудрик можуть знову виступати в одному клубі
Михайло Мудрик у матчі проти "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати наступний сезон у закордонній команді. Одразу кілька відомих клубів вивчають питання трансферу молодого гравця.

Йдеться не лише про туринський "Ювентус", повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Цьогорічний сезон донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів закордонна преса називає "вітриною молодих талантів". Після продажу Михайла Мудрика багато клубів придивляються до інших футболістів "Шахтаря".

Куди може перейти Судаков

Головним активом донецького клубу є Георгій Судаков, котрий за останній рік став лідером "гірників". Хавбек впевнено виступає і за національну команду, і за "Шахтар". Саме він забив гол у ворота Тер Штегена у нещодавньому матчі проти "Барселони" (1:2).

Трансферна вартість Судакова невпинно зростає. Вона вже досягла позначки 50 млн євро, але "Шахтар" захоче отримати за гравця набагато більше. Вже відомо, що у послугах 21-річного півзахисника зацікавлений туринський "Ювентус", чиї скаути постійно їздять на матчі за участю Судакова.

Михайло Мудрік
Мудрик чекає на Судакова в "Челсі". Фото: REUTERS/David Klein

Однак, за версією британських журналістів, можливість трансферу Георгія також вивчають мюнхенська "Баварія" та лондонський "Челсі", за який вже виступає Михайло Мудрик. Велика ймовірність того, що незабаром Георгій Судаков перейде до іншого клубу.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови. 

У Забарного можуть виникнути проблеми у "Борнмуті". 

"Динамо" може призначити нового головного тренера вже у січні.

Пушич висловився про дебют на чолі "Шахтаря" — про що говорив фахівець після "Барселони". 

Пушич або Срна — Судаков розповів, хто керував командою у матчі з "Барселоною". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі