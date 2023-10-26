Судаков та Мудрик можуть знову виступати в одному клубі

Михайло Мудрик у матчі проти "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати наступний сезон у закордонній команді. Одразу кілька відомих клубів вивчають питання трансферу молодого гравця.

Йдеться не лише про туринський "Ювентус", повідомляє Daily Mail.

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Куди може перейти Судаков

Головним активом донецького клубу є Георгій Судаков, котрий за останній рік став лідером "гірників". Хавбек впевнено виступає і за національну команду, і за "Шахтар". Саме він забив гол у ворота Тер Штегена у нещодавньому матчі проти "Барселони" (1:2).

Трансферна вартість Судакова невпинно зростає. Вона вже досягла позначки 50 млн євро, але "Шахтар" захоче отримати за гравця набагато більше. Вже відомо, що у послугах 21-річного півзахисника зацікавлений туринський "Ювентус", чиї скаути постійно їздять на матчі за участю Судакова.

Мудрик чекає на Судакова в "Челсі". Фото: REUTERS/David Klein

Однак, за версією британських журналістів, можливість трансферу Георгія також вивчають мюнхенська "Баварія" та лондонський "Челсі", за який вже виступає Михайло Мудрик. Велика ймовірність того, що незабаром Георгій Судаков перейде до іншого клубу.

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