Довбик недолго будет играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем

Артем Довбик забил гол за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание потенциальных покупателей благодаря успешной игре за испанскую "Жирону". Каталонский клуб скоро получит предложение о продаже игрока.

Довбик вышел на третье место в списке лучших бомбардиров этого сезона в Ла Лиге, напоминает Marca.

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Артем Довбик быстро освоился в "Жироне" после трансфера из украинского "Днепра-1" минувшим летом. Это уже вторая попытка форварда закрепиться в Европе. В отличие от вояжа в Данию, она получается вполне удачной.

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Куда может перейти Довбик

В сезоне 2023/2024 Артем Довбик сыграл за "Жирону" десять матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Только Джуд Беллингем из "Реала" и Антуан Гризманн из "Атлетико" сумели забить больше голов.

За 26-летним украинцем уже следят клубы из Испании и других чемпионатов. Если результативность Довбика не снизится, у него будет возможность перейти следующим летом в топ-клуб.

В Испании Довбиком интересуется мадридский "Атлетико". Диего Симеоне внимательно наблюдает за прогрессом Артема. В Италии украинца хотят пригласить к себе местные "Интер" и "Ювентус". В немецкой Бундеслиге в услугах Довбика заинтересована дортмундская "Боруссия". Некоторые из этих клубов могут направить "Жироне" запрос по игроку уже летом.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.