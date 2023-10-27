Довбик недовго гратиме за "Жирону" — відомий клуб цікавиться українцем
Форвард збірної України Артем Довбик привернув увагу потенційних покупців завдяки успішній грі за іспанську "Жирону". Каталонський клуб незабаром отримає пропозицію про продаж гравця.
Довбик вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів цього сезону в Ла-Лізі, нагадує Marca.
Артем Довбик швидко освоївся у "Жироні" після трансферу з українського "Дніпра-1" минулого літа. Це вже друга спроба форварда закріпитись у Європі. На відміну від вояжу до Данії, вона виходить цілком вдалою.
Куди може перейти Довбик
У сезоні 2023/2024 Артем Довбік зіграв за "Жирону" десять матчів, у яких забив п'ять м'ячів та зробив дві результативні передачі. Тільки Джуд Беллінгем з "Реала" та Антуан Грізманн з "Атлетіко" зуміли забити більше голів.
За 26-річним українцем уже стежать клуби з Іспанії та інших чемпіонатів. Якщо результативність Довбика не знизиться, він матиме можливість перейти наступного літа до топклубу.
В Іспанії Довбиком цікавиться мадридський "Атлетіко". Дієго Сімеоне уважно спостерігає за прогресом Артема. В Італії українця хочуть запросити до себе місцеві "Інтер" та "Ювентус". У німецькій Бундеслізі у послугах Довбика зацікавлена дортмундська "Боруссія". Деякі з цих клубів можуть надіслати "Жироні" запит по гравцю вже влітку.
Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.
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