Довбик недовго гратиме за "Жирону" — відомий клуб цікавиться українцем

Артем Довбик забив гол за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард збірної України Артем Довбик привернув увагу потенційних покупців завдяки успішній грі за іспанську "Жирону". Каталонський клуб незабаром отримає пропозицію про продаж гравця.

Довбик вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів цього сезону в Ла-Лізі, нагадує Marca.

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Артем Довбик швидко освоївся у "Жироні" після трансферу з українського "Дніпра-1" минулого літа. Це вже друга спроба форварда закріпитись у Європі. На відміну від вояжу до Данії, вона виходить цілком вдалою.

Артем Довбик у збірній України. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Куди може перейти Довбик

У сезоні 2023/2024 Артем Довбік зіграв за "Жирону" десять матчів, у яких забив п'ять м'ячів та зробив дві результативні передачі. Тільки Джуд Беллінгем з "Реала" та Антуан Грізманн з "Атлетіко" зуміли забити більше голів.

За 26-річним українцем уже стежать клуби з Іспанії та інших чемпіонатів. Якщо результативність Довбика не знизиться, він матиме можливість перейти наступного літа до топклубу.

В Іспанії Довбиком цікавиться мадридський "Атлетіко". Дієго Сімеоне уважно спостерігає за прогресом Артема. В Італії українця хочуть запросити до себе місцеві "Інтер" та "Ювентус". У німецькій Бундеслізі у послугах Довбика зацікавлена дортмундська "Боруссія". Деякі з цих клубів можуть надіслати "Жироні" запит по гравцю вже влітку.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.