Гвардиола хочет переманить в "Манчестер Сити" звезду "Барселоны"

Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой своей команды. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает искать варианты по укреплению команды. На этот раз наставник обратил внимание на "Барселону".

Летом следующего года "Сити" сделает каталонца предложение о покупке молодого хавбека, сообщает Todofichajes.

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Хосеп Гвардиола хочет приобрести еще одного молодого полузащитника, который мог бы определить игру "Манчестер Сити" на годы вперед. Тренер хочет оставить после себя хорошее наследие в клубе. Руководство "горожан" и в дальнейшем готово удовлетворять его финансовые амбиции.

Кто станет новым игроком "Сити"

Выбор Хосепа Гвардиолы пал на одного из футболистов "Барселоны", в которой этот наставник начал свой тренерский путь. Новичком английской команды может стать Педри Гонсалес.

Педри во время телешоу. Фото: instagram.com/pedri/

В свои 20 лет Педри является одним из лидеров "Барселоны", в которую он перешел из "Лас-Пальмаса" в 2019 году за 17,5 млн евро. Каталонцы не хотят продавать полузащитника, которого оценили в 120 млн евро. Однако академия "Барселоны" готова обеспечить основную команду "сине-гранатовых" другими молодыми талантами. Гвардиола готовится к переговорам с "Барсой".

В последнее время Педри часто мучают мышечные травмы. В этом сезоне он провел за "Барселону" три матча, в которых забил один гол. Но это не смущает Хосепа Гвардиолу.

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