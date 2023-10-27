Гвардиола хочет переманить в "Манчестер Сити" звезду "Барселоны"
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает искать варианты по укреплению команды. На этот раз наставник обратил внимание на "Барселону".
Летом следующего года "Сити" сделает каталонца предложение о покупке молодого хавбека, сообщает Todofichajes.
Хосеп Гвардиола хочет приобрести еще одного молодого полузащитника, который мог бы определить игру "Манчестер Сити" на годы вперед. Тренер хочет оставить после себя хорошее наследие в клубе. Руководство "горожан" и в дальнейшем готово удовлетворять его финансовые амбиции.
Кто станет новым игроком "Сити"
Выбор Хосепа Гвардиолы пал на одного из футболистов "Барселоны", в которой этот наставник начал свой тренерский путь. Новичком английской команды может стать Педри Гонсалес.
В свои 20 лет Педри является одним из лидеров "Барселоны", в которую он перешел из "Лас-Пальмаса" в 2019 году за 17,5 млн евро. Каталонцы не хотят продавать полузащитника, которого оценили в 120 млн евро. Однако академия "Барселоны" готова обеспечить основную команду "сине-гранатовых" другими молодыми талантами. Гвардиола готовится к переговорам с "Барсой".
В последнее время Педри часто мучают мышечные травмы. В этом сезоне он провел за "Барселону" три матча, в которых забил один гол. Но это не смущает Хосепа Гвардиолу.
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