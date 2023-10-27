Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гвардиола хочет переманить в "Манчестер Сити" звезду "Барселоны" arrow

Гвардиола хочет переманить в "Манчестер Сити" звезду "Барселоны"

27 октября 2023 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола хочет переманить в "Манчестер Сити" звезду "Барселоны"
Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой своей команды. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает искать варианты по укреплению команды. На этот раз наставник обратил внимание на "Барселону". 

Летом следующего года "Сити" сделает каталонца предложение о покупке молодого хавбека, сообщает Todofichajes

Читайте также:

Хосеп Гвардиола хочет приобрести еще одного молодого полузащитника, который мог бы определить игру "Манчестер Сити" на годы вперед. Тренер хочет оставить после себя хорошее наследие в клубе. Руководство "горожан" и в дальнейшем готово удовлетворять его финансовые амбиции. 

Кто станет новым игроком "Сити" 

Выбор Хосепа Гвардиолы пал на одного из футболистов "Барселоны", в которой этот наставник начал свой тренерский путь. Новичком английской команды может стать Педри Гонсалес. 

Педри
Педри во время телешоу. Фото: instagram.com/pedri/

В свои 20 лет Педри является одним из лидеров "Барселоны", в которую он перешел из "Лас-Пальмаса" в 2019 году за 17,5 млн евро. Каталонцы не хотят продавать полузащитника, которого оценили в 120 млн евро. Однако академия "Барселоны" готова обеспечить основную команду "сине-гранатовых" другими молодыми талантами. Гвардиола готовится к переговорам с "Барсой". 

В последнее время Педри часто мучают мышечные травмы. В этом сезоне он провел за "Барселону" три матча, в которых забил один гол. Но это не смущает Хосепа Гвардиолу. 

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

Довбик недолго будет играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем. 

Судаков будет не единственной продажей "Шахтера" — куда уйдет Бондаренко. 

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме