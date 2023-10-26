Холанд в 23-года может обойти Шевченко в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл швейцарский "Янг Бойз". Дублем в матче отметился норвежский форвард англичан Эрлинг Холанд.
Центрфорвард благодаря этим голам вошел в топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов, сообщила Squawka.
Норвежец сейчас также лидирует в гонке бомбардиров Английской премьер-лиги — девять голов в девяти матчах.
Холанд добился результата в 23 года
В матче против "Янг Бойз" норвежец реализовал пенальти на 67-й минуте встречи, и вывел свою команду вперед, а через 19 минут оформил дубль.
Для Холанда эти забитые мячи стали 36-м и 37-м в 33-ти матчах Лиги чемпионов.
В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов Холланд поднялся на 20-е место. Топ-1 принадлежит Криштиану Роналду — 140 голов. Вторая позиция за Лионелем Месси — 129, а третьим идет Роберт Левандовски — 92.
Украинец Андрей Шевченко на текущий момент занимает 10-е место с 48 голами. Столько же у Златана Ибрагимовича.
Если Холанд продолжит забивать в прежнем темпе и "Манчестер Сити" дойдет до финала, то он имеет шансы войти в топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов до своего следующего дня рождения.
Топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов:
- Криштиану Роналду — 140
- Лионель Месси — 129
- Роберт Левандовски — 92
- Карим Бензема — 90
- Рауль — 71
- Руд ван Нистелрой — 56
- Томас Мюллер — 53
- Тьерри Анри — 50
- Альфредо Ди Стефано — 49
- Андрей Шевченко — 48
- Златан Ибрагимович — 48
- Эйсебио — 46
- Филиппо Индзаги — 46
- Мохамед Салах — 44
- Дидье Дрогба — 44
- Неймар — 43
- Килиан Мбаппе — 42
- Алессандро дель Пьеро — 42
- Серхио Агуэро — 41
- Эрлинг Холанд — 37
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