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Холанд в 23-года может обойти Шевченко в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

26 октября 2023 12:11
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Агабекян Карен
редактор
Холанд в 23-года может обойти Шевченко в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл швейцарский "Янг Бойз". Дублем в матче отметился норвежский форвард англичан Эрлинг Холанд.

Центрфорвард благодаря этим голам вошел в топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов, сообщила Squawka.

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Норвежец сейчас также лидирует в гонке бомбардиров Английской премьер-лиги — девять голов в девяти матчах.

Холанд добился результата в 23 года

В матче против "Янг Бойз" норвежец реализовал пенальти на 67-й минуте встречи, и вывел свою команду вперед, а через 19 минут оформил дубль.

Для Холанда эти забитые мячи стали 36-м и 37-м в 33-ти матчах Лиги чемпионов.

В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов Холланд поднялся на 20-е место. Топ-1 принадлежит Криштиану Роналду — 140 голов. Вторая позиция за Лионелем Месси — 129, а третьим идет Роберт Левандовски — 92.

Украинец Андрей Шевченко на текущий момент занимает 10-е место с 48 голами. Столько же у Златана Ибрагимовича.

Если Холанд продолжит забивать в прежнем темпе и "Манчестер Сити" дойдет до финала, то он имеет шансы войти в топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов до своего следующего дня рождения.

Топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов:

  1. Криштиану Роналду — 140
  2. Лионель Месси — 129
  3. Роберт Левандовски — 92
  4. Карим Бензема — 90
  5. Рауль — 71
  6. Руд ван Нистелрой — 56
  7. Томас Мюллер — 53
  8. Тьерри Анри — 50
  9. Альфредо Ди Стефано — 49
  10. Андрей Шевченко — 48
  11. Златан Ибрагимович — 48
  12. Эйсебио — 46
  13. Филиппо Индзаги — 46
  14. Мохамед Салах — 44
  15. Дидье Дрогба — 44
  16. Неймар — 43
  17. Килиан Мбаппе — 42
  18. Алессандро дель Пьеро — 42
  19. Серхио Агуэро — 41
  20. Эрлинг Холанд — 37

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

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