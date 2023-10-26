Холанд в 23-года может обойти Шевченко в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл швейцарский "Янг Бойз". Дублем в матче отметился норвежский форвард англичан Эрлинг Холанд.

Центрфорвард благодаря этим голам вошел в топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов, сообщила Squawka.

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Холанд добился результата в 23 года

В матче против "Янг Бойз" норвежец реализовал пенальти на 67-й минуте встречи, и вывел свою команду вперед, а через 19 минут оформил дубль.

Для Холанда эти забитые мячи стали 36-м и 37-м в 33-ти матчах Лиги чемпионов.

В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов Холланд поднялся на 20-е место. Топ-1 принадлежит Криштиану Роналду — 140 голов. Вторая позиция за Лионелем Месси — 129, а третьим идет Роберт Левандовски — 92.

Украинец Андрей Шевченко на текущий момент занимает 10-е место с 48 голами. Столько же у Златана Ибрагимовича.

Если Холанд продолжит забивать в прежнем темпе и "Манчестер Сити" дойдет до финала, то он имеет шансы войти в топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов до своего следующего дня рождения.

Топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов:

Криштиану Роналду — 140 Лионель Месси — 129 Роберт Левандовски — 92 Карим Бензема — 90 Рауль — 71 Руд ван Нистелрой — 56 Томас Мюллер — 53 Тьерри Анри — 50 Альфредо Ди Стефано — 49 Андрей Шевченко — 48 Златан Ибрагимович — 48 Эйсебио — 46 Филиппо Индзаги — 46 Мохамед Салах — 44 Дидье Дрогба — 44 Неймар — 43 Килиан Мбаппе — 42 Алессандро дель Пьеро — 42 Серхио Агуэро — 41 Эрлинг Холанд — 37

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