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Холанд у 23 роки може обійти Шевченка у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів

26 жовтня 2023 12:11
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Агабекян Карен
редактор
Холанд у 23 роки може обійти Шевченка у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів
Форвард "Ман Сіті" Ерлінг Холанд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" обіграв швейцарський "Янг Бойз". Дублем у матчі відзначився норвезький форвард англійців Ерлінг Холанд.

Центрфорвард завдяки цим голам увійшов до топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, повідомила Squawka.

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Норвежець нині також лідирує у гонці бомбардирів Англійської прем'єр-ліги — дев'ять голів у дев'яти матчах.

Холанд досяг результату в 23 роки

У матчі проти "Янг Бойз" норвежець реалізував пенальті на 67-й хвилині зустрічі та вивів свою команду вперед, а через 19 хвилин оформив дубль.

Для Холанда ці забиті м'ячі стали 36-м та 37-м у 33-ти матчах Ліги чемпіонів.

У списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів Холланд піднявся на 20 місце. Топ-1 належить Кріштіану Роналду — 140 голів. Друга позиція за Ліонелем Мессі — 129, а третім йде Роберт Левандовскі — 92.

Українець Андрій Шевченко на даний момент посідає 10 місце з 48 голами. Стільки ж у Златана Ібрагімовича.

Якщо Холанд продовжить забивати в цьому темпі і "Манчестер Сіті" дійде до фіналу, то він має шанси увійти до топ-10 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів до свого наступного дня народження.

Топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів:

  1. Кріштіану Роналду — 140
  2. Ліонель Мессі — 129
  3. Роберт Левандовскі — 92
  4. Карім Бензема — 90
  5. Рауль — 71
  6. Руд ван Ністелрой — 56
  7. Томас Мюллер — 53
  8. Тьєррі Анрі — 50
  9. Альфредо Ді Стефано — 49
  10. Андрій Шевченко — 48
  11. Златан Ібрагімович — 48
  12. Ейсебіо — 46
  13. Філіппо Індзагі — 46
  14. Мохамед Салах — 44
  15. Дідьє Дрогба — 44
  16. Неймар — 43
  17. Кіліан Мбаппе — 42
  18. Алессандро дель П'єро — 42
  19. Серхіо Агуеро — 41
  20. Ерлінг Холанд — 37

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