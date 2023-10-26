Холанд у 23 роки може обійти Шевченка у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів
У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" обіграв швейцарський "Янг Бойз". Дублем у матчі відзначився норвезький форвард англійців Ерлінг Холанд.
Центрфорвард завдяки цим голам увійшов до топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, повідомила Squawka.
Норвежець нині також лідирує у гонці бомбардирів Англійської прем'єр-ліги — дев'ять голів у дев'яти матчах.
Холанд досяг результату в 23 роки
У матчі проти "Янг Бойз" норвежець реалізував пенальті на 67-й хвилині зустрічі та вивів свою команду вперед, а через 19 хвилин оформив дубль.
Для Холанда ці забиті м'ячі стали 36-м та 37-м у 33-ти матчах Ліги чемпіонів.
У списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів Холланд піднявся на 20 місце. Топ-1 належить Кріштіану Роналду — 140 голів. Друга позиція за Ліонелем Мессі — 129, а третім йде Роберт Левандовскі — 92.
Українець Андрій Шевченко на даний момент посідає 10 місце з 48 голами. Стільки ж у Златана Ібрагімовича.
Якщо Холанд продовжить забивати в цьому темпі і "Манчестер Сіті" дійде до фіналу, то він має шанси увійти до топ-10 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів до свого наступного дня народження.
Топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів:
- Кріштіану Роналду — 140
- Ліонель Мессі — 129
- Роберт Левандовскі — 92
- Карім Бензема — 90
- Рауль — 71
- Руд ван Ністелрой — 56
- Томас Мюллер — 53
- Тьєррі Анрі — 50
- Альфредо Ді Стефано — 49
- Андрій Шевченко — 48
- Златан Ібрагімович — 48
- Ейсебіо — 46
- Філіппо Індзагі — 46
- Мохамед Салах — 44
- Дідьє Дрогба — 44
- Неймар — 43
- Кіліан Мбаппе — 42
- Алессандро дель П'єро — 42
- Серхіо Агуеро — 41
- Ерлінг Холанд — 37
Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.
У Забарного можуть виникнути проблеми у "Борнмуті".
"Динамо" може призначити нового головного тренера вже у січні.
Пушич висловився про дебют на чолі "Шахтаря" — про що говорив фахівець після "Барселони".
Пушич чи Срна — Судаков розповів, хто керував командою у матчі з "Барселоною".
Читайте Новини.LIVE!