Холанд у 23 роки може обійти Шевченка у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів

Форвард "Ман Сіті" Ерлінг Холанд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" обіграв швейцарський "Янг Бойз". Дублем у матчі відзначився норвезький форвард англійців Ерлінг Холанд.

Центрфорвард завдяки цим голам увійшов до топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, повідомила Squawka.

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Холанд досяг результату в 23 роки

У матчі проти "Янг Бойз" норвежець реалізував пенальті на 67-й хвилині зустрічі та вивів свою команду вперед, а через 19 хвилин оформив дубль.

Для Холанда ці забиті м'ячі стали 36-м та 37-м у 33-ти матчах Ліги чемпіонів.

У списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів Холланд піднявся на 20 місце. Топ-1 належить Кріштіану Роналду — 140 голів. Друга позиція за Ліонелем Мессі — 129, а третім йде Роберт Левандовскі — 92.

Українець Андрій Шевченко на даний момент посідає 10 місце з 48 голами. Стільки ж у Златана Ібрагімовича.

Якщо Холанд продовжить забивати в цьому темпі і "Манчестер Сіті" дійде до фіналу, то він має шанси увійти до топ-10 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів до свого наступного дня народження.

Топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів:

Кріштіану Роналду — 140 Ліонель Мессі — 129 Роберт Левандовскі — 92 Карім Бензема — 90 Рауль — 71 Руд ван Ністелрой — 56 Томас Мюллер — 53 Тьєррі Анрі — 50 Альфредо Ді Стефано — 49 Андрій Шевченко — 48 Златан Ібрагімович — 48 Ейсебіо — 46 Філіппо Індзагі — 46 Мохамед Салах — 44 Дідьє Дрогба — 44 Неймар — 43 Кіліан Мбаппе — 42 Алессандро дель П'єро — 42 Серхіо Агуеро — 41 Ерлінг Холанд — 37

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