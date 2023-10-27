Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу arrow

Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу

27 октября 2023 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу
Мирча Луческу отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Летом следующего года в киевском "Динамо" может смениться наставник. Руководство "бело-синих" уже ищет замену для Мирчи Луческу. 

Испанские журналисты Diario AS сообщают о переговорах киевского клуба с известным специалистом. 

Читайте также:

"Динамо" готово уже сейчас попрощаться с Мирчей Луческу, однако контракт румынского специалиста закончится только летом 2024 года. В случае досрочного расторжение соглашения по инициативе "бело-синих" тренеру придется заплатить солидную неустойку. 

Оскар Гарсия
Оскар Гарсия на тренировке. Фото: instagram.com/oscargarciajunyent/

Кто может заменить Луческу в "Динамо" 

Главными кандидатами на пост наставника столичной команды являются польский специалист Марек Папшун и Александр Шовковский, который входит в тренерский штаб Мирчи Луческу. Но теперь в этот список вошел еще один наставник. 

Речь идет про 50-летнего Оскара Гарсию. Воспитанник "Барселоны" работал с командами из Англии, Франции и Греции, приводил "Маккаби" к чемпионскому званию в Израиле, выигрывал чемпионат Австрии с "Ред Булл Зальцбург". В 2022 году он ушел из французского "Реймса" и с тех пор не работал. 

Не известно, на какой стадии находятся переговоры с Оскаром Гарсией. 

Напомним, Довбик недолго будет играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем. 

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии. 

Судаков будет не единственной продажей "Шахтера" — куда уйдет Бондаренко. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме