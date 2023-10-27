Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу

Мирча Луческу отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Летом следующего года в киевском "Динамо" может смениться наставник. Руководство "бело-синих" уже ищет замену для Мирчи Луческу.

Испанские журналисты Diario AS сообщают о переговорах киевского клуба с известным специалистом.

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"Динамо" готово уже сейчас попрощаться с Мирчей Луческу, однако контракт румынского специалиста закончится только летом 2024 года. В случае досрочного расторжение соглашения по инициативе "бело-синих" тренеру придется заплатить солидную неустойку.

Оскар Гарсия на тренировке. Фото: instagram.com/oscargarciajunyent/

Кто может заменить Луческу в "Динамо"

Главными кандидатами на пост наставника столичной команды являются польский специалист Марек Папшун и Александр Шовковский, который входит в тренерский штаб Мирчи Луческу. Но теперь в этот список вошел еще один наставник.

Речь идет про 50-летнего Оскара Гарсию. Воспитанник "Барселоны" работал с командами из Англии, Франции и Греции, приводил "Маккаби" к чемпионскому званию в Израиле, выигрывал чемпионат Австрии с "Ред Булл Зальцбург". В 2022 году он ушел из французского "Реймса" и с тех пор не работал.

Не известно, на какой стадии находятся переговоры с Оскаром Гарсией.

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