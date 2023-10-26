"Динамо" и "Шахтер" хотят подписать молодого украинского игрока

Дмитрий Годя во время атаки. Фото: instagram.com/dgodya10/

Уже несколько лет украинские клубы делают ставку на развитие молодых футболистов, включая собственных воспитанников. Гранды "Шахтер" и "Динамо" не являются исключение.

"Горняки" и "бело-синие" в ближайшее время поспорят за еще одного украинского игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Зверов про футбол".

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Дмитрий Годя в составе юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/dgodya10/

Кем интересуются украинские гранды

Молодой 18-летний хавбек Дмитрий Годя заинтересовал "Динамо" и "Шахтер" благодаря выступлению за "Верес" U-19. В сезоне 2022/2023 он провел на поле десять поединков, в которых забил пять голов (три из них с пенальти).

Руководство "Вереса" не хочет отпускать одного из своих молодых воспитанников в столицу. В этом сезоне Годю хотят перевести в основной состав, Дмитрий сможет дебютировать в матче Премьер-лиги.

Однако скауты "Шахтера" и "Динамо" уже наблюдают за прогрессом футболиста. Эксперты отмечают футбольный интеллект полузащитника, его скорость, дриблинг и хороший удар.

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