"Динамо" та "Шахтар" хочуть підписати молодого українського гравця

Дмитро Годя під час атаки. Фото: instagram.com/dgodya10/

Вже кілька років українські клуби роблять ставку на розвиток молодих футболістів, включно з власними вихованцями. Гранди "Шахтар" та "Динамо" не є винятком.

"Гірники" та "біло-сині" найближчим часом посперечаються за ще одного українського гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Звєров про футбол".

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Дмитро Годя у складі юнацької збірної України. Фото: instagram.com/dgodya10/

Ким цікавляться українські гранди

Молодий 18-річний хавбек Дмитро Годя зацікавив "Динамо" та "Шахтар" завдяки виступу за "Верес" U-19. У сезоні 2022/2023 він провів на полі десять поєдинків, у яких забив п'ять голів (три з них із пенальті).

Керівництво "Вереса" не хоче відпускати одного зі своїх молодих вихованців до столиці. Цього сезону Годю хочуть перевести до основного складу, Дмитро зможе дебютувати у матчі Прем'єр-ліги.

Проте скаути "Шахтаря" та "Динамо" вже спостерігають за прогресом футболіста. Експерти відзначають футбольний інтелект півзахисника, його швидкість, дриблінг та гарний удар.

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