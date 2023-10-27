Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю
Влітку наступного року в київському "Динамо" може змінитись наставник. Керівництво "біло-синіх" вже шукає заміну для Мірчі Луческу.
Іспанські журналісти Diario AS повідомляють про переговори київського клубу із відомим фахівцем.
"Динамо" готове вже зараз попрощатися з Мірчею Луческу, проте контракт румунського фахівця закінчиться лише влітку 2024 року. У разі дострокового розірвання угоди з ініціативи "біло-синіх" тренеру доведеться заплатити солідну неустойку.
Хто може замінити Луческу на "Динамо"
Головними кандидатами на посаду наставника столичної команди є польський фахівець Марек Папшун та Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу Мірчі Луческу. Але тепер до цього списку увійшов ще один наставник.
Йдеться про 50-річного Оскара Гарсію. Вихованець "Барселони" працював із командами з Англії, Франції та Греції, приводив "Маккабі" до чемпіонського звання в Ізраїлі, вигравав чемпіонат Австрії з "Ред Булл Зальцбург". У 2022 році він пішов із французького "Реймса" і з того часу не працював.
Невідомо, на якій стадії перебувають переговори з Оскаром Гарсією.
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