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Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю

27 жовтня 2023 09:01
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Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю
Мірча Луческу відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Влітку наступного року в київському "Динамо" може змінитись наставник. Керівництво "біло-синіх" вже шукає заміну для Мірчі Луческу.

Іспанські журналісти Diario AS повідомляють про переговори київського клубу із відомим фахівцем.

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"Динамо" готове вже зараз попрощатися з Мірчею Луческу, проте контракт румунського фахівця закінчиться лише влітку 2024 року. У разі дострокового розірвання угоди з ініціативи "біло-синіх" тренеру доведеться заплатити солідну неустойку.

Оскар Гарсія
Оскар Гарсія на тренуванні. Фото: instagram.com/oscargarciajunyent/

Хто може замінити Луческу на "Динамо"

Головними кандидатами на посаду наставника столичної команди є польський фахівець Марек Папшун та Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу Мірчі Луческу. Але тепер до цього списку увійшов ще один наставник.

Йдеться про 50-річного Оскара Гарсію. Вихованець "Барселони" працював із командами з Англії, Франції та Греції, приводив "Маккабі" до чемпіонського звання в Ізраїлі, вигравав чемпіонат Австрії з "Ред Булл Зальцбург". У 2022 році він пішов із французького "Реймса" і з того часу не працював.

Невідомо, на якій стадії перебувають переговори з Оскаром Гарсією.

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