Осімхен переходить до "Ліверпуля" — Фабриціо Романо назвав умови

Віктор Осімхен виходить на поле. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Декілька місяців тому з'явилися чутки про те, що Віктор Осімхен піде з "Наполі". Минулого тижня було заявлено, що він приєднається до англійського "Ліверпуля".

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо прокоментував інформацію про трансфер форварда.

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Віктор Осімхен є одним із найбільш затребуваних футболістів серед грандів європейського футболу. "Наполі" готовий продати 24-річного форварда, який посварився з уболівальниками та керівництвом клубу. Минулого сезону футболіст забив 31 гол у 39 іграх та допоміг своїй команді стати чемпіоном Італії.

Де гратиме Осімхен

Італійський журналіст Вальтер Де Маджіо заявив, що "Ліверпуль" досяг угоди з Віктором Осімхеном про переїзд на "Енфілд" у 2024 році. Форвард нібито погодив з англійським клубом щодо умов особистого контракту.

Термін дії контракта Осімхена з "Наполі" спливає влітку 2025 року. Африканський футболіст не збирається продовжувати угоду з італійським клубом і хоче якнайшвидше знайти іншу команду.

Віктор Осімхен змарнував момент в атаці. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фабриціо Романо спростував повідомлення про те, що "Ліверпуль" досяг угоди з гравцем "Наполі" Віктором Осімхеном. Він заявив, що ця інформація "не відповідає дійсності".

"Віктор отримав дуже вигідну пропозицію від "Наполі". Він ще не вирішив і нічого не погодив з жодним клубом. Осімхен не поспішає. Повідомлення про угоду з "Ліверпулем" не відповідають дійсності. Напевно, "Ліверпуль" та багато інших клубів стежать за Але вболівальникам "червоних поки що рано радіти", — написав Фабриціо Романо.

У сезоні 2023/2024 Віктор Осімхен забив шість м'ячів у десяти поєдинках.

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