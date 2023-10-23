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Осимхен переходит в "Ливерпуль" — Фабрицио Романо назвал условия

23 октября 2023 17:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Осимхен переходит в "Ливерпуль" — Фабрицио Романо назвал условия
Виктор Осимхен выходит на поле. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Несколько месяцев назад появились слухи о том, что Виктор Осимхен уйдет из "Наполи". На прошлой неделе было заявлено, что он присоединится к английскому "Ливерпулю".

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал информацию о трансфере форварда.

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Виктор Осимхен является одним из самых востребованных футболистов среди грандов европейского футбола. "Наполи" готов продать 24-летнего форварда, который поссорился с болельщиками и руководством клуба. В прошлом сезоне футболист забил 31 гол в 39 играх и помог своей команде стать чемпионом Италии.  

Где будет играть Осимхен

Итальянский журналист Вальтер Де Маджио заявил, что "Ливерпуль" достиг соглашения с Виктором Осимхеном о переезде на "Энфилд" в 2024 году. Форвард якобы принял предложение английского клуба по поводу условий личного контракта. 

Контракт Осимхена с "Наполи" истекает летом 2025 года. Африканский футболист не собирается продлевать соглашение с итальянским клубом и хочет как можно быстрее найти другую команду. 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен упустил момент в атаке. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фабрицио Романо опроверг сообщения о том, что "Ливерпуль" достиг соглашения с игроком "Наполи" Виктором Осимхеном. Он заявил, что эта информация "не соответствуют действительности".

"Виктор получил очень выгодное предложение от "Наполи". Он еще не решил и ничего не согласовал ни с одним клубом. Осимхен не торопится. Сообщения о соглашении с "Ливерпулем" не соответствуют действительности. Наверняка, "Ливерпуль" и многие другие клубы следят за ситуацией. Но болельщикам "красных пока рано радоваться", — написал Фабрицио Романо. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен забил шесть мячей в десяти поединках.  

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