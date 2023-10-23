"Динамо" оригинально поздравило Ярмоленко с днем рождения
В понедельник, 23 октября, Андрей Ярмоленко отпраздновал день рождения. Капитану сборной Украины и киевского "Динамо" исполнилось 34 года.
По этому случаю клуб поздравил своего воспитанника, сообщает портал Новини.LIVE.
Минувшим летом Андрей Ярмоленко вернулся в киевское "Динамо" и сходу стал одним из лидеров команды. Он успел сыграть в составе "бело-синих" шесть матчей в Премьер-лиге. На счету полузащитника четыре гола и одна результативная передача.
Как поздравили Ярмоленко
На протяжение нескольких недель опытный футболист восстанавливается от последствий травмы, из-за которой, скорее всего, не выйдет на поле в ближайшие месяцы. "Динамо" не только поздравило Андрея Ярмоленко с днем рождения, но и поддержало одного из своих лидеров.
"Легенда, мы с тобой. С Днем Рождения, Андрея Ярмоленко", — написано в официальных аккаунтах столичного клуба. Однако большинство болельщиков "Динамо" под этим сообщением выразили негодование по поводу недавнего поражения "Динамо" от "Днепра-1" (0:1).
"Парни, спасибо за поддержку, вместе пройдем через все поражения и победы", — ответил Андрей Ярмоленко.
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