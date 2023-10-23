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"Динамо" оригинально поздравило Ярмоленко с днем рождения

23 октября 2023 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" оригинально поздравило Ярмоленко с днем рождения
Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В понедельник, 23 октября, Андрей Ярмоленко отпраздновал день рождения. Капитану сборной Украины и киевского "Динамо" исполнилось 34 года. 

По этому случаю клуб поздравил своего воспитанника, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Минувшим летом Андрей Ярмоленко вернулся в киевское "Динамо" и сходу стал одним из лидеров команды. Он успел сыграть в составе "бело-синих" шесть матчей в Премьер-лиге. На счету полузащитника четыре гола и одна результативная передача. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Как поздравили Ярмоленко 

На протяжение нескольких недель опытный футболист восстанавливается от последствий травмы, из-за которой, скорее всего, не выйдет на поле в ближайшие месяцы. "Динамо" не только поздравило Андрея Ярмоленко с днем рождения, но и поддержало одного из своих лидеров. 

"Легенда, мы с тобой. С Днем Рождения, Андрея Ярмоленко", — написано в официальных аккаунтах столичного клуба. Однако большинство болельщиков "Динамо" под этим сообщением выразили негодование по поводу недавнего поражения "Динамо" от "Днепра-1" (0:1).

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко поблагодарил "Динамо". Скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

"Парни, спасибо за поддержку, вместе пройдем через все поражения и победы", — ответил Андрей Ярмоленко. 

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