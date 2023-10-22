Луческу нашел виновных в поражении от "Днепра-1" — назвал ли себя

Мирча Луческу. Фото: "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Днепра-1" в 11-м туре УПЛ. Единственный гол в матче столичный клуб пропустил на 13-й минуте после удара Александра Гуцуляка.

Луческу рассказал после матча, что виновен в поражении. Слова специалиста приводит портал dynamo.kiev.ua.

Читайте также:

Луческу пожаловался на трансферы и уровень игроков

После матча главного тренера "Динамо" спросили о том, почему киевляне не могут покупать новых футболистов в отличие от "Шахтера" и "Полесья".

"Я не принимаю решений по трансферам, я тренирую футболистов.

Какие-то клубы, может, покупают новых футболистов, качественных легионеров, но мы действительно никого не подписали и поэтому играем теми исполнителями, которые сейчас есть в нашем распоряжении", — сказал Луческу.

Затем наставник киевлян похвалил "Днепр-1", назвав их слаженной командой в защите и нападении, которая хорошо подготовилась к "Динамо".

"Мы же начали игру с двух ошибок. Но мы доминировали, атаковали, создавали моменты. К сожалению, наши футболисты сегодня не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять этому сопернику", — отметил специалист.

Луческу рассказал, что виной поражения "Динамо" стала потеря ряда ключевых футболистов и его неспособность в краткие сроки создать новую команду.

"Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, которые были лидерами нашей команды и играли ключевую роль. Сейчас в нашем составе 5-6 молодых футболистов без опыта, им нужно учиться.

Проблема во мне: я не смог за такой короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача. Мы надолго потеряли Шапаренко, а потом еще Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Наконец, сегодня отбывал дисквалификацию Караваев", — сказал тренер.

Также Луческу персонально обрушился с критиков на талантливого опорного полузащитника Владимира Бражко.

"Бражко очень редко возвращался в оборону, он постоянно находился на 20-25 метров дальше, чем требовалось. В оборону сегодня он вернулся только один раз. Остальное время он находился вдали от нашей штрафной площади, ошибался под прессингом, создавая тем самым возможности для соперника", — отметил специалист.

Отметим, что "Динамо" сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице и отстает на три очка от шестого "Днепра-1", но имеет матч в запасе.

Напомним, Фьюри сделал Усику и его детям любопытное предложение.

Усик — Фьюри: названа официальная дата боя.

Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.