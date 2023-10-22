"Динамо" проиграло "Днепру-1" — у команды Луческу было минимум моментов

"Динамо" — "Днепр-1". Фото: скриншот

В рамках 11-го тура Украинской премьер-лиги "Динамо" в Киеве принимало "Днепр-1". До матча команды имели одинаковое количество очков.

"Днепр-1" победил со счетом 1:0 и вышел вперед на три балла, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Обзор матча

Гости открыли счет на 13-й минуте матча. Филиппов получил мяч на правом фланге и отдал его на Гуцуляка, который с хорошей позиции пробил в дальний угол ворот.

После пропущенного мяча "Динамо" еще больше контролировало игру, но это был стерильный футбол без моментов.

На 31-й минуте Сирота забил после стандарта, но сначала гол не засчитали из-за игры рукой Шепелева, которой не было. После ВАР гол отменили из-за пассивного офсайда у Бражко.

Во втором тайме у Динамо стало больше моментов, но до ударов их никак не доводили. После выхода на поле физически крепкого Бенито защитникам "Днепра-1" стало труднее бороться.

На 84-й минуте случился первый классный момент у киевлян. Это Бражко с очень дальней дистанции сильно пробил точно в створ ворот, но Волынец смог перевести мяч на угловой.

"Динамо" — "Днепр-1" — 0:1

Голы: Гуцуляк, 13

"Динамо" Киев: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Овчаренко (Дубинчак, 46) — Бражко, Андриевский — Шепелев, Буяльский, Волошин — Ванат.

Главный тренер: Мирча Луческу.



"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Своток, Сарапий, Портня — Бабенко, Рубчинский — Гуцуляк (Танчик, 61), Пихалонок, Леднев — Филиппов.

Главный тренер Юрий Максимов.



Предупреждение: Бенито, Дубинчак — Рубчинский, Сарапий, Гуцуляк, Каплиенко

Напомним, Фьюри сделал Усику и его детям любопытное предложение.

Усик — Фьюри: названа официальная дата боя.

Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.