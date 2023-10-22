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"Динамо" — "Дніпро-1" — стартові склади, відео трансляція матчу

22 жовтня 2023 16:51
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" — "Дніпро-1" — стартові склади, відео трансляція матчу
Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

22 жовтня київське "Динамо" у рамках 11-го туру Української прем'єр-ліги прийме "Дніпро-1". Команди на поточний момент є сусідами в турнірній таблиці.

Відео трансляція буде доступна у цій новині, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наразі у турнірній таблиці УПЛ "Динамо" та "Дніпро-1" мають в активі по 15 очок, але гості зіграли на один матч більше й розташувалися на шостій позиції, тоді як кияни поки що йдуть восьмими.

Стартові склади

"Динамо" Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Овчаренко — Бражко, Андріївський — Шепелєв, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шапаренко, Кабаєв, Малюк, Дячук, Царенко, Біловар, Дубінчак, Беніто, Рамадані.

Головний тренер: Мірча Луческу.

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Пихальонок, Леднєв — Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Мірошниченко, Горбунов, Каплієнко, Є. Пасіч, Пуріта, Горін, Вітіньо, Танчик, Маркос Андре.

Головний тренер Юрій Максимов.

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