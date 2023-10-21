Срна с победы дебютировал в "Шахтере"

И.о. главного тренера "Шахтера" Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

В рамках 12 тура Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграл с ЛНЗ. Матч стал дебютным у руля команды для Дарио Срны.

"Горняки" выиграли со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Счет удалось открыть Даниилу Сикану на 20-й минуте. Александр Зубков прострелил по правому краю штрафной, Артем Бондаренко красиво пропустил пас и форвард с 11 метров пробил под перекладину.

Удвоить счет "Шахтер" смог в концовке матча. Бондаренко пробил в штангу и мяч отлетел на Кевина Келси, которому не мешали забить.

На 90-й минуте Келси получил мяч на линии штрафной, развернулся и пробил в левую девятку — 3:0.

"Шахтер" — ЛНЗ — 3:0

Голы: Сикан, 20, Келси, 83, 90

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Ракицкий, Топалов — Степаненко (Назарина, 85) — Зубков, Бондаренко, Криськив (Эгиналду, 86), Невертон — Сикан (Келси, 75).

Предупреждение: Бондаренко, Конопля

И.о. главного тренера: Дарио Срна.

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Муравский, Селин (Ковалев, 79), Стасюк — Рыбалка (Наумец, 69) — С. Шестаков (Олейник, 74), Бойко, Калюжный, Норенков — Хобленко (Прядун, 69).

Главный тренер: Олег Дулуб.

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