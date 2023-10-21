Турецький гранд намагається перехопити у "Шахтаря" нового головного тренера

Гравці "Бешикташа". Фото: REUTERS/Murad Sezer

Турецький "Бешикташ" на початку цього сезону залишився без головного тренера. Тому вони зараз шукають нового наставника.

Їх погляд упав на фахівця, інтерес до якого приписували донецькому "Шахтарю". Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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Зазначимо, що після поразки у Лізі конференцій від "Лугано" (2:3) у відставку пішов головний тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш. На момент звільнення в чемпіонаті Туреччини клуб йшов четвертим із відставанням у 8 очок від лідируючого "Фенербахче".

До призначення нового головного тренера "Бешикташем" керує 38-річний Бурак Ілмаз.

"Бешикташ" веде переговори з новим головним тренером

За інформацією джерела, "Бешикташ" веде переговори із 45-річним хорватом Ігором Тудором.

За наявною інформацією, турецький клуб запропонував фахівцеві контракт до літа 2025 року. Про решту деталей угоди не повідомляється.

Тудор раніше вже працював у Туреччині з "Карабюкспором" та "Галатасараєм". Також фахівець тренував хорватський "Хайдук", грецький ПАОК, італійські "Удінезе", "Ювентус" (асистент), "Верону" та французький "Марсель".

Ігор Тудор. Фото: "Марсель"

Останній сезон Тудор провів у "Марселі", з яким став третім у Лізі 1. Влітку фахівець залишив французький клуб через розбіжності з керівництвом клубу.

Інтерес до Тудора приписували донецькому "Шахтарю". Проте спортивний директор та виконувач обов'язків головного тренера Даріо Срна спростував ці чутки.

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