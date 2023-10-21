Турецкий гранд пытается перехватить у "Шахтера" нового главного тренера
Турецкий "Бешикташ" в начале текущего сезона остался без главного тренера. Поэтому они сейчас ищут нового наставника.
Их взор пал на специалиста, интерес к которому приписывали донецкому "Шахтеру". Об этом сообщил журналист Николо Скира.
Отметим, что после поражения в Лиге конференций от "Лугано" (2:3) в отставку ушел главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш. На момент увольнения в чемпионате Турции клуб шел четвертым с отставанием в 8 очков от лидирующего "Фенербахче".
До назначения нового главного тренера "Бешикташем" руководит 38-летний Бурак Йилмаз.
"Бешикташ" ведет переговоры с новым главным тренером
По информации источника, "Бешикташ" ведет переговоры с 45-летним хорватом Игором Тудором.
По имеющейся информации, турецкий клуб предложил специалисту контракт до лета 2025 года. Об остальных деталях сделки не сообщается.
Тудор ранее уже работал в Турции с "Карабюкспором" и "Галатасараем". Также специалист тренировал хорватский "Хайдук", греческий ПАОК, итальянские "Удинезе", "Ювентус" (ассистент), "Верону", и французский "Марсель".
Последний сезон Тудор провел в "Марселе", с которым стал третьим в Лиге 1. Летом специалист покинул французский клуб из-за разногласий с руководством клуба.
Интерес к Тудору приписывали донецкому "Шахтеру". Однако спортивный директор и исполняющий обязанности главного тренера Дарио Срна опроверг эти слухи.
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