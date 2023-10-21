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Срна з перемоги дебютував у "Шахтарі"

21 жовтня 2023 20:14
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Агабекян Карен
редактор
Срна з перемоги дебютував у "Шахтарі"
В.о. головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 12-го туру Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" зіграв з ЛНЗ. Матч став дебютним біля керма команди для Даріо Срни.

"Гірники" виграли з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Рахунок вдалося відкрити Данилу Сікану на 20-й хвилині. Олександр Зубков прострелив з правого краю штрафного майданчика, Артем Бондаренко красиво пропустив пас й форвард з 11 метрів пробив під перекладину.

Подвоїти рахунок "Шахтар" зміг в кінцівці матчу. Бондаренко пробив у штангу й м’яч відлетів на Кевіна Келсі, якому не заважали забити.

На 90-й хвилині Келсі отримав м’яч на лінії штрафного майданчика, розвернувся та пробив у ліву дев’ятку — 3:0.

"Шахтар" — ЛНЗ — 3:0

Голи: Сікан, 20, Келсі, 83, 90

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Топалов — Степаненко (Назарина, 85) — Зубков, Бондаренко, Криськів (Егіналду, 86), Невертон — Сікан (Келсі, 75).

Попередження: Бондаренко, Конопля

В.о. головного тренера: Даріо Срна.

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Муравський, Селін (Ковальов, 79), Стасюк — Рибалка (Наумець, 69) — С. Шестаков (Олійник, 74), Бойко, Калюжний, Норенков — Хобленко (Прядун, 69).

Головний тренер: Олег Дулуб.

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