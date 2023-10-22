"Динамо" — "Днепр-1" — стартовые составы, видео трансляция матча

Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

22 октября киевское "Динамо" в рамках 11-го тура Украинской премьер-лиги примет "Днепр-1". Команды на текущий момент соседствуют в турнирной таблице.

Видео трансляция будет доступна в этой новости, сообщил портал Новини.LIVE.

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На текущий момент в турнирной таблице УПЛ "Динамо" и "Днепр-1" имеют по 15 очков, но гости сыграли на один матч больше и расположились на шестой позиции, тогда как киевляне пока идут восьмыми.

Стартовые составы

"Динамо" Киев: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Овчаренко — Бражко, Андриевский — Шепелев, Буяльский, Волошин — Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Шапаренко, Кабаев, Малыш, Дячук, Царенко, Беловар, Дубинчак, Бенито, Рамадани.

Главный тренер: Мирча Луческу.

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец — Бабенко, Рубчинский — Гуцуляк, Пихалонок, Леднев - Филиппов.

Запасные: Юрчук, Кинарейкин, Мирошниченко, Горбунов, Каплиенко, Е. Пасич, Пурита, Горин, Витиньо, Танчик, Маркос Андре.

Главный тренер: Юрий Максимов.

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