"Динамо" програло "Дніпру-1" — у команди Луческу було мінімум моментів
В рамках 11 тура Української прем’єр-ліги "Динамо" у Києві приймало "Дніпро-1". До матчу команди мали однакову кількість очок.
"Дніпро-1" переміг з рахунком 1:0 та вирвався уперед на три бали, повідомив портал Новини.LIVE.
Огляд матчу
Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині матчу. Філіппов отримав м’яч на правому фланзі й віддав його на Гуцуляка, який з хорошої позиції пробив у дальній кут воріт.
Після пропущеного м’яча "Динамо" ще більше контролювало гру, але це був стерильний футбол без моментів.
На 31-й хвилині Сирота забив після стандарту, але спершу гол не зарахували через гру рукою Шепелєва, якої не було. Після вар гол скасували через пасивний офсайд у Бражко.
У другому таймі у "Динамо" стало більше моментів, але до ударів їх ніяк не доводили. Після виходу на поле фізично міцного Беніто захисникам "Дніпра-1" стало складніше боротися.
На 84-й хвилині був перший класний момент у киян. Це Бражко з дуже дальньої дистанції сильно пробив точно у ствір воріт, але Волинець зміг перевести м’яч на кутовий.
"Динамо" — "Дніпро-1" — 0:1
Голи: Гуцуляк, 13
"Динамо" Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46) — Бражко, Андрієвський — Шепелєв, Буяльський, Волошин — Ванат.
Головний тренер: Мірча Луческу.
"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк (Танчик, 61), Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.
Головний тренер Юрій Максимов.
Попередження: Беніто, Дубінчак — Рубчинський, Сарапій, Гуцуляк, Каплієнко
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