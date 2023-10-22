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"Динамо" програло "Дніпру-1" — у команди Луческу було мінімум моментів

22 жовтня 2023 19:04
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" програло "Дніпру-1" — у команди Луческу було мінімум моментів
"Динамо" — "Дніпро-1". Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 11 тура Української прем’єр-ліги "Динамо" у Києві приймало "Дніпро-1". До матчу команди мали однакову кількість очок.

"Дніпро-1" переміг з рахунком 1:0 та вирвався уперед на три бали, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині матчу. Філіппов отримав м’яч на правому фланзі й віддав його на Гуцуляка, який з хорошої позиції пробив у дальній кут воріт.

Після пропущеного м’яча "Динамо" ще більше контролювало гру, але це був стерильний футбол без моментів.

На 31-й хвилині Сирота забив після стандарту, але спершу гол не зарахували через гру рукою Шепелєва, якої не було. Після вар гол скасували через пасивний офсайд у Бражко.

У другому таймі у "Динамо" стало більше моментів, але до ударів їх ніяк не доводили. Після виходу на поле фізично міцного Беніто захисникам "Дніпра-1" стало складніше боротися.

На 84-й хвилині був перший класний момент у киян. Це Бражко з дуже дальньої дистанції сильно пробив точно у ствір воріт, але Волинець зміг перевести м’яч на кутовий.

"Динамо" — "Дніпро-1" — 0:1

Голи: Гуцуляк, 13

"Динамо" Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46) — Бражко, Андрієвський — Шепелєв, Буяльський, Волошин — Ванат.

Головний тренер: Мірча Луческу.

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк (Танчик, 61), Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.

Головний тренер Юрій Максимов.

Попередження: Беніто, Дубінчак —  Рубчинський, Сарапій, Гуцуляк, Каплієнко

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