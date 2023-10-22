Луческу знайшов винних у поразці від "Дніпра-1" — чи назвав себе

Мірча Луческу. Фото: "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку від "Дніпра-1" у 11-му турі УПЛ. Єдиний гол у матчі столичний клуб пропустив на 13 хвилині після удару Олександра Гуцуляка.

Луческу розповів після матчу, що сам винний у поразці. Слова фахівця наводить портал dynamo.kiev.ua.

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Після матчу головного тренера "Динамо" запитали про те, чому кияни не можуть купувати нових футболістів на відміну від "Шахтаря" та "Полісся".

"Я не приймаю рішень щодо трансферів, я треную футболістів.

Якісь клуби, може, купують нових футболістів, якісних легіонерів, але ми справді нікого не підписали і тому граємо тими виконавцями, які зараз є у нашому розпорядженні", — сказав Луческу.

Потім наставник киян похвалив "Дніпро-1", назвавши їх злагодженою командою у захисті та нападі, яка добре підготувалася до "Динамо".

"Ми ж розпочали гру з двох помилок. Але ми домінували, атакували, створювали моменти. На жаль, наші футболісти сьогодні не були достатньо злими, щоб результативно протистояти цьому супернику", — зазначив фахівець.

Луческу розповів, що виною поразки "Динамо" стала втрата низки ключових футболістів та його нездатність у стислі терміни створити нову команду.

"Проблема в тому, що ми втратили 11 основних футболістів, які були лідерами нашої команди та відігравали ключову роль. Зараз у нашому складі 5-6 молодих футболістів без досвіду їм потрібно вчитися.

Проблема в мені: я не зміг за такий короткий час побудувати команду, яка могла б протистояти нашим опонентам у чемпіонаті України. Крім того, від нас відвернувся успіх. Ми надовго втратили Шапаренка, а потім ще Ярмоленка. Попов лише днями відновився. Зрештою, сьогодні відбував дискваліфікацію Караваєв", — сказав тренер.

Також Луческу персонально критикував талановитого опорного півзахисника Володимира Бражка.

"Бражко дуже рідко повертався в оборону, він постійно знаходився на 20-25 метрів далі, ніж вимагалося. В оборону сьогодні він повернувся лише один раз. Решту часу він знаходився далеко від нашої штрафної площі, помилявся під пресингом, створюючи тим самим можливості для суперника", — додав спеціаліст.

Зазначимо, що "Динамо" зараз посідає сьоме місце у турнірній таблиці та відстає на три очки від шостого "Дніпра-1", але має матч у запасі.

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