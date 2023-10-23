"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка з днем народження

Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

У понеділок, 23 жовтня, Андрій Ярмоленко відсвяткував день народження. Капітану збірної України та київського "Динамо" виповнилося 34 роки.

З цієї нагоди клуб привітав свого вихованця, повідомляє портал Новини LIVE.

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Минулого літа Андрій Ярмоленко повернувся до київського "Динамо" і одразу став одним із лідерів команди. Він встиг зіграти у складі "біло-синіх" шість матчів у Прем'єр-лізі. На рахунку півзахисника чотири голи та одна результативна передача.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Як привітали Ярмоленка

Протягом кількох тижнів досвідчений футболіст відновлюється від наслідків травми, через яку, швидше за все, не вийде на поле найближчими місяцями. "Динамо" не лише привітало Андрія Ярмоленка з днем народження, а й підтримало одного зі своїх лідерів.

"Легендо, ми з тобою. З Днем Народження, Андрія Ярмоленка", — написано в офіційних акаунтах столичного клубу. Однак більшість уболівальників "Динамо" під цим повідомленням висловили обурення з приводу нещодавньої поразки "Динамо" від "Дніпра-1" (0:1).

Ярмоленко подякував "Динамо". Скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

"Хлопці, дякую за підтримку, разом пройдемо через усі поразки та перемоги", — відповів Андрій Ярмоленко.

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