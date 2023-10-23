Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Динамо" оригінально привітало Ярмоленка з днем народження arrow

"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка з днем народження

23 жовтня 2023 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка з днем народження
Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У понеділок, 23 жовтня, Андрій Ярмоленко відсвяткував день народження. Капітану збірної України та київського "Динамо" виповнилося 34 роки.

З цієї нагоди клуб привітав свого вихованця, повідомляє портал Новини LIVE.

Читайте також:

Минулого літа Андрій Ярмоленко повернувся до київського "Динамо" і одразу став одним із лідерів команди. Він встиг зіграти у складі "біло-синіх" шість матчів у Прем'єр-лізі. На рахунку півзахисника чотири голи та одна результативна передача.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Як привітали Ярмоленка

Протягом кількох тижнів досвідчений футболіст відновлюється від наслідків травми, через яку, швидше за все, не вийде на поле найближчими місяцями. "Динамо" не лише привітало Андрія Ярмоленка з днем народження, а й підтримало одного зі своїх лідерів.

"Легендо, ми з тобою. З Днем Народження, Андрія Ярмоленка", — написано в офіційних акаунтах столичного клубу. Однак більшість уболівальників "Динамо" під цим повідомленням висловили обурення з приводу нещодавньої поразки "Динамо" від "Дніпра-1" (0:1).

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко подякував "Динамо". Скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

"Хлопці, дякую за підтримку, разом пройдемо через усі поразки та перемоги", — відповів Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, Невілл сухо похвалив Мудрика і назвав головну проблему українця. 

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу. 

Мессі мало не став причиною бійки тренера "Інтер Маямі" з журналістом. 

Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію. 

Топовий боєць UFC просить Кадирова дати йому зброю та відправити на війну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

Актуальне по темі