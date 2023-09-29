Осимхен готов перейти в "Челси" за очень большие отступные

Виктор Осимхен во время атаки "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Форвард итальянского "Наполи" Виктора Осимхена поссорился с руководством "партенопейцев". Один из лучших игроков прошлого сезона собирается сменить клуб.

Уже известны главные претенденты на футболиста, сообщает Todofichajes.

Читайте также:

Виктор Осимхен и президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис разругались из-за оскорбительного ролика, который появился в аккаунте итальянского клуба в одной из социальных сетей. Ситуацию осложнили болельщики, которые встали на сторону руководства и принялись оскорблять футболиста. Нигерийский игрок попросил агента как можно быстрее найти для него новый клуб.

Претенденты на Осимхена

Уже в январе 24-летний форвард может уйти из "Наполи". Многие клубы хотели бы видеть Виктора в своих составах, но высокие отступные помешают большинству из них включиться в борьбу за игрока.

Виктор Осимхен бьет по воротам. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Однако есть несколько команд, которые собираются воспользоваться ситуацией. Помимо французского "ПСЖ", речь идет о лондонском "Челси". Англичане готовы заплатить за Виктора Осимхена 170 млн евро. Если эта сделка состоится, она станет рекордом для английской Премьер-лиги.

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба.

Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.

"У Трубина нет такого качества": тренер "Бенфики" оценил игру украинца.

Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии.