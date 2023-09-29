Осимхен готов перейти в "Челси" за очень большие отступные
Форвард итальянского "Наполи" Виктора Осимхена поссорился с руководством "партенопейцев". Один из лучших игроков прошлого сезона собирается сменить клуб.
Уже известны главные претенденты на футболиста, сообщает Todofichajes.
Виктор Осимхен и президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис разругались из-за оскорбительного ролика, который появился в аккаунте итальянского клуба в одной из социальных сетей. Ситуацию осложнили болельщики, которые встали на сторону руководства и принялись оскорблять футболиста. Нигерийский игрок попросил агента как можно быстрее найти для него новый клуб.
Претенденты на Осимхена
Уже в январе 24-летний форвард может уйти из "Наполи". Многие клубы хотели бы видеть Виктора в своих составах, но высокие отступные помешают большинству из них включиться в борьбу за игрока.
Однако есть несколько команд, которые собираются воспользоваться ситуацией. Помимо французского "ПСЖ", речь идет о лондонском "Челси". Англичане готовы заплатить за Виктора Осимхена 170 млн евро. Если эта сделка состоится, она станет рекордом для английской Премьер-лиги.
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