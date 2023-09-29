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Осимхен готов перейти в "Челси" за очень большие отступные

29 сентября 2023 15:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Осимхен готов перейти в "Челси" за очень большие отступные
Виктор Осимхен во время атаки "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард итальянского "Наполи" Виктора Осимхена поссорился с руководством "партенопейцев". Один из лучших игроков прошлого сезона собирается сменить клуб. 

Уже известны главные претенденты на футболиста, сообщает Todofichajes

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Виктор Осимхен и президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис разругались из-за оскорбительного ролика, который появился в аккаунте итальянского клуба в одной из социальных сетей. Ситуацию осложнили болельщики, которые встали на сторону руководства и принялись оскорблять футболиста. Нигерийский игрок попросил агента как можно быстрее найти для него новый клуб. 

Претенденты на Осимхена 

Уже в январе 24-летний форвард может уйти из "Наполи". Многие клубы хотели бы видеть Виктора в своих составах, но высокие отступные помешают большинству из них включиться в борьбу за игрока. 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен бьет по воротам. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Однако есть несколько команд, которые собираются воспользоваться ситуацией. Помимо французского "ПСЖ", речь идет о лондонском "Челси". Англичане готовы заплатить за Виктора Осимхена 170 млн евро. Если эта сделка состоится, она станет рекордом для английской Премьер-лиги. 

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба. 

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