Осімхен готовий перейти у "Челсі" за дуже великі відступні

Віктор Осімхен під час атаки "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Форвард італійського "Наполі" Віктора Осімхена посварився з керівництвом "партенопейців". Один із найкращих гравців минулого сезону збирається змінити клуб.

Вже відомі головні претенденти на футболіста, повідомляє Todofichajes.

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Віктор Осімхен та президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс посварилися через образливий ролик, який з'явився в акаунті італійського клубу в одній із соціальних мереж. Ситуацію ускладнили вболівальники, які стали на бік керівництва та почали ображати футболіста. Нігерійський гравець попросив агента якнайшвидше знайти для нього новий клуб.

Претенденти на Осімхена

Вже у січні 24-річний форвард може піти з "Наполі". Багато клубів хотіли б бачити Віктора у своємускладі, але високі відступні завадять більшості з них включитися у боротьбу за гравця.

Віктор Осімхен б'є по воротах. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Однак є кілька команд, які мають намір скористатися ситуацією. Крім французького "ПСЖ", йдеться про лондонське "Челсі". Англійці готові заплатити за Віктора Осімхена 170 млн євро. Якщо ця угода відбудеться, вона стане рекордом для англійської Прем'єр-ліги.

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