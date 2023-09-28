Мбаппе отримає зіркового партнера: "ПСЖ" запросить Осімхена

Віктор Осімхен сперечається з тренером "Болоньї". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Форвард італійського "Наполі" Віктор Осімхен може перейти до "ПСЖ". Французький клуб активно долучився до гонки за результативним футболістом.

Осімхен хоче піти з "Наполі" якнайшвидше, повідомляє Tutto Mercato.

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Нігерійський форвард італійського "Наполі" Віктор Осімхен конфліктує з керівництвом клубу. Ситуація сильно загострилася лише за тиждень і загрожує перейти всі межі розумного. Осімхен налаштований піти з команди вже у січні 2023 року.

Хроніки конфлікту Осімхена та "Наполі"

Контракт нігерійського бомбардира з італійським клубом спливає влітку 2025 року. "Наполі" хотів продовжити угоду з гравцем, який зажадав солідного збільшення до зарплати. Переговори зайшли у глухий кут.

🚨‼️ Napoli posted this video on their official TikTok account before deleting it. Osimhen's agent has said it was an insult and is threatening legal action. #Napoli pic.twitter.com/enNvnh82iN — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) September 26, 2023

"Наполі" вирішив вплинути на футболіста та опублікував у своєму TikTok-акаунті ролик, який Осімхен вважав образливим. Віктор видалив зі свого профілю у соціальній мережі усі фотографії у футболці "Наполі". Це розлютило вболівальників клубу, які почали відкрито ображати гравця.

Інтерес "ПСЖ"

Агент Осімхена розповів, що Віктор рішуче налаштований піти з "Наполі". Ситуацією намагається скористатися "ПСЖ", який влітку може втратити Кіліана Мбаппе.

Кіліан Мбаппе продовжує забивати за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Трансферна вартість форварда складає 120 млн євро. Французи готові заплатити цю суму після того, як отримають згоду Осімхена на трансфер. Переговори можуть розпочатися вже наступного тижня.

Цього сезону на рахунку Віктора Осімхена шість матчів у Серії А та чотири голи.

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