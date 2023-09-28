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Мбаппе получит звездного партнера: "ПСЖ" пригласит Осимхена

28 сентября 2023 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе получит звездного партнера: "ПСЖ" пригласит Осимхена
Виктор Осимхен спорит с тренером "Болоньи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард итальянского "Наполи" Виктор Осимхен может перейти в "ПСЖ". Французский клуб активно включился в гонку за результативным футболистом. 

Осимхен хочет уйти из "Наполи" как можно быстрее, сообщает Tutto Mercato

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Нигерийский форвард итальянского "Наполи" Виктор Осимхен конфликтует с руководством клуба. Ситуация сильно обострилась всего за неделю и грозит перейти все границы разумного. Осимхен настроен уйти из команды уже в январе 2023 года. 

Хроники конфликта Осимхена и "Наполи"

Контракт нигерийского бомбардира с итальянским клубом истекает летом 2025 года. "Наполи" хотел продлить соглашение с игроком, который потребовал солидную прибавку к зарплате. Переговоры зашли в тупик. 

"Наполи" решил повлиять на футболиста и опубликовал в своем TikTok-аккаунте ролик, который Осимхен посчитал оскорбительным. Виктор удалил из своего профиля в социальной сети все фотографии в футболке "Наполи". Это разозлило болельщиков клуба, которые начали открыто оскорблять игрока. 

Интерес "ПСЖ" 

Агент Осимхена рассказал, что Виктор решительно настроен уйти из "Наполи". Ситуацией пытается воспользоваться "ПСЖ", который летом может потерять Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе продолжает забивать за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Трансферная стоимость форварда составляет 120 млн евро. Французы готовы заплатить эту сумму после того, как получат согласие Осимхена на трансфер. Переговоры могут начаться уже на следующей неделе. 

В этом сезоне на счету Виктора Осимхена шесть матчей в Серии А и четыре гола. 

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