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У "ПСЖ" большие проблемы: лидеров команды могут дисквалифицировать

25 сентября 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У "ПСЖ" большие проблемы: лидеров команды могут дисквалифицировать
Килиан Мбаппе успокаивает партнеров по команде. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках шестого тура французской Лиги 1 "ПСЖ" разгромил дома "Марсель" со счетом 4:0. Гонсалу Рамуш оформил в этой встрече дубль, еще по голу забили Ашраф Хакими и Рандаль Коло Муани. 

Однако сразу несколько игроков "ПСЖ" могут дисквалифицировать по итогам этого матча, сообщает L'Equipe

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Дерби "ПСЖ" и "Марселя" является одним из самых принципиальных во Франции. Накал страстей в матчах между этими командами очень высок, и отчетный поединок не стал исключением. Команда Луиса Энрике одержала убедительную победу, но в следующем туре парижане могут сыграть не в основном составе. 

Что сделали игроки "ПСЖ" 

После финального свистка арбитра футболисты столичного клуба начали праздновать победу прямо на поле. Некоторые из них при этом перешли все разумные грани и начали оскорблять соперников, а также болельщиков "Марселя". 

ПСЖ
Игроки "ПСЖ" празднуют победу. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Левен Курзава, Ашраф Хакими, а также новички "ПСЖ" Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле не только пели победные песни и раздражали своими жестами чужих фанов, но еще и задели чувства марсельцев грубыми выкриками о семейных ценностях гостевой команды.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 изучает скандальные эпизоды этого поединка. "ПСЖ" грозит не только денежный штраф, но и дисквалификация четырех футболистов на срок от одного до трех матчей. 

В субботу, 30 сентября, "ПСЖ" отправится на выезд в Клермон. По итогам шести туров подопечные Луиса Энрике идут на третьем месте. Отставание от "Бреста" составляет два очка. 

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