У "ПСЖ" большие проблемы: лидеров команды могут дисквалифицировать
В рамках шестого тура французской Лиги 1 "ПСЖ" разгромил дома "Марсель" со счетом 4:0. Гонсалу Рамуш оформил в этой встрече дубль, еще по голу забили Ашраф Хакими и Рандаль Коло Муани.
Однако сразу несколько игроков "ПСЖ" могут дисквалифицировать по итогам этого матча, сообщает L'Equipe.
Дерби "ПСЖ" и "Марселя" является одним из самых принципиальных во Франции. Накал страстей в матчах между этими командами очень высок, и отчетный поединок не стал исключением. Команда Луиса Энрике одержала убедительную победу, но в следующем туре парижане могут сыграть не в основном составе.
Что сделали игроки "ПСЖ"
После финального свистка арбитра футболисты столичного клуба начали праздновать победу прямо на поле. Некоторые из них при этом перешли все разумные грани и начали оскорблять соперников, а также болельщиков "Марселя".
Левен Курзава, Ашраф Хакими, а также новички "ПСЖ" Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле не только пели победные песни и раздражали своими жестами чужих фанов, но еще и задели чувства марсельцев грубыми выкриками о семейных ценностях гостевой команды.
Дисциплинарный комитет Лиги 1 изучает скандальные эпизоды этого поединка. "ПСЖ" грозит не только денежный штраф, но и дисквалификация четырех футболистов на срок от одного до трех матчей.
В субботу, 30 сентября, "ПСЖ" отправится на выезд в Клермон. По итогам шести туров подопечные Луиса Энрике идут на третьем месте. Отставание от "Бреста" составляет два очка.
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